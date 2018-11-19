В какой одежде встречать Новый год-2019 по знакам зодиака

Какие цвета выбрать в Год Желтой Земляной Свиньи
К счастливым цветам 2019 года относят желтый, серый, коричневый и золотой, пишет chinahighlights.ru. Поэтому при выборе наряда на Новый год-2019 стоит придерживаться этих цветов и их оттенков.
В новогоднюю ночь-2019 не стоит выбирать одежду красного, синего и зеленого цветов. В год Свиньи они считаются неудачными.
Модные тенденции 2019 года
В год Свиньи специалисты модной индустрии предлагают женщинам выбирать блузы или платья с баской. Этот элемент позволяет подчеркнуть изгибы тела и скрыть недостатки, пишет журнал «Фортуна».
Также в Новый год-2019 подойдет плиссированная юбка, которая позволит вытянуть силуэт. В наряде также стоит использовать вещи с бахромой, воланами, рюшами. В 2019-м в моде будут жакеты и платья с широкими плечами.
В чем встречать Новый год-2019 по знакам зодиака
Овен
Нужно выбирать одежду из натуральных, легких тканей. В новогоднюю ночь-2019 платье или шарфик должны быть из шелка. Подойдет закрытое платье в пол. Фасон выбранной одежды должен быть строгим и простым.
Телец
Женщинам советуют выбирать платье или комбинезон лаконичного кроя. Разбавить образ на Новый год-2019 можно массивными золотыми украшения. Подойдут изделия из бархата и шерсти.
Близнецы
Чтобы подчеркнуть двойственность знака, советуют использовать симметричные украшения или декор на одежде. К примеру, два браслета, две цепочки, две броши. В праздничном наряде можно использовать крупные серьги. Из одежды лучшим вариантом будет брючный костюм, блуза и юбка с баской.
Рак
Платье должно быть чуть ниже колена или в пол, приветствуется глубокий вырез на спине. При этом одежда должна быть простой. В наряде на Новый год-2019 стоит использовать стразы, перья, золотые элементы.
Лев
Новогодний наряд должен демонстрировать властный характер знака. Поэтому можно надеть платье в пол, украшенное пайетками. Образ следует дополнить диадемой или крупной заколкой с массивными камнями.
Дева
В выборе платья стоит обращать внимание на ткань — она должна быть легкой. Подойдет атлас или шелк. Дев считают скромным знаком. Поэтому стилисты рекомендуют использовать меньше украшений — обойтись только серьгами или небольшим браслетом.
Весы
Для новогодней ночи подойдет наряд из шифона, меха, бархата и шелка. Платье должно быть чуть ниже колен, но с открытыми плечами. К вечернему платью нужно подобрать накидку из искусственного меха.
Скорпион
Новогодний облик Скорпионов должен отражать их страстную натуру. Подойдет платье-футляр или юбка-карандаш с яркой блузой. Туфли должны иметь высокую шпильку.
Стрелец
В новогоднюю ночь-2019 представителям этого знака рекомендуют выбрать костюм из шелка, шифона или атласа. Подойдут также многослойные юбки или платье с открытыми плечами. В образе должны присутствовать ярко-золотые украшения.
Козерог
Для новогоднего праздника следует выбирать однотонный наряд. В образе должен быть яркий макияж. Акцент необходимо сделать на глазах и губах. Добавьте к одежде массивные украшения.
Водолей
Для Нового года-2019 подойдет элегантное однотонное платье в пол, закрытое спереди, но с глубоким вырезом на спине. Молодым девушкам стоит присмотреться к платьям усыпанным бисером, серебристыми пайетками, стразами или камнями.
Рыбы
Для этого знака подойдет одежда из легких тканей. Наряд может быть усыпан пайетками, напоминающими рыбную чешую. Разбавит образ кружевная накидка. В качестве украшений стилисты рекомендуют выбирать серьги-кольца или подвески, тонкие цепочки и небольшие браслеты, усыпанные мелкими камнями или стразами.