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Власти рассказали, как украсят Барнаул к Новому году-2019

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разработали концепцию оформления города к Новому году. Завершат праздничное оформление к 19 декабря, сообщили в мэрии.

Новогодний Барнаул.
Новогодний Барнаул.
barnaul.org

Концепция включает рекомендации по световому оформлению зданий, ледовых композиций, рекламных плоскостей

В Барнауле собираются оформить въездные магистрали городские площади, парки, территории аэропорта, железнодорожного, речного и автовокзала. Новогодняя иллюминация появится на проспектах Ленина, Социалистический, Красноармейский, Строителей, Комсомольский, Космонавтов, Калинина, а также на нескольких улицах. Также украсят пешеходную зону на Мало-Тобольской. В оформлении будут использовать гирлянды, сетки, разные светодиодные элементы.

Власти также предполагают использовать плакаты с поздравлениями, а также световое оформление витрин магазинов, фасадов зданий. В этом году в эскизах праздничных баннеров использовали стихи, сказки, тематические рисунки и надписи «С Новым годом и Рождеством».

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