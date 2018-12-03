15 ярких кадров о встрече зимы на Алтае

На курорте гостей ждали ярмарка, каток, керлинг, горка, гонки Дедов Морозов, народные игры, хоровод, баранки и сбитень. В общем, все так же весело, как на проводах зимы, только теперь ее, наоборот, встречали.
А на второй день участники «Алтайской зимовки» поехали в заказник «Лебединый», посмотреть, как на Алтае зимуют пернатые.
Цифра
«Алтайская зимовка» прошла в 7 городах и 10 районах Алтайского края. Во время этого праздника провели 40 мероприятий. Общее количество гостей «Алтайской зимовки» — 16,5 тысяч человек.