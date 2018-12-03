15 ярких кадров о встрече зимы на Алтае

1 и 2 декабря в Алтайском крае прошел первый праздник настоящей сибирской зимы. Главной площадкой «Алтайской зимовки» стал туркомплекс «Бирюзовая Катунь». Впервые за пять лет этот праздник прошел в горах, где гости стали участниками различных активностей на бодрящем свежем воздухе.