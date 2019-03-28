Минпросвещения РФ поддержало идею барнаульской учительницы о курсах по соцсетям

Подобный курс может быть интересен педагогическому сообществу, считают в ведомстве. Вопрос планируют обсудить на заседании общественного совета при министерстве.
Ранее altapress.ru писал, что Кувшинниковой предложили три варианта профессиональной самореализации в краевой системе образования. По словам главы краевого минобрнауки Максима Костенко, учительница точно решила остаться в образовании.
Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за того, что кому-то из родителей не понравилось ее фото в купальнике с соревнований по моржеванию.
После широкого общественного резонанса ее сына якобы начали травить. Мэрия Барнаула факты давления на самого педагога и ее сына не подтверждает.