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Образование

Минпросвещения РФ поддержало идею барнаульской учительницы о курсах по соцсетям

Курс по безопасному ведению социальных сетей может появиться для российских педагогов. Инициатором идеи стала уволившаяся из-за фото в купальнике учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова. Ее поддержали в министерстве просвещения России, пишет РИА «Новости».

Instagram. Соцсети.
Instagram. Соцсети.
СС0

Подобный курс может быть интересен педагогическому сообществу, считают в ведомстве. Вопрос планируют обсудить на заседании общественного совета при министерстве.

Ранее altapress.ru писал, что Кувшинниковой предложили три варианта профессиональной самореализации в краевой системе образования. По словам главы краевого минобрнауки Максима Костенко, учительница точно решила остаться в образовании.

Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за того, что кому-то из родителей не понравилось ее фото в купальнике с соревнований по моржеванию.

После широкого общественного резонанса ее сына якобы начали травить. Мэрия Барнаула факты давления на самого педагога и ее сына не подтверждает.

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