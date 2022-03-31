Алтайские школьники могут прослушаться в ГИТИС

Теперь не нужно ехать в Москву , прослушивания пройдут в соседнем регионе , в Красноярске

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС — проведут в предварительные прослушивания для школьников Сибири в рамках федерального творческого социально-благотворительного проекта «Поколение М». В этом году приемная ГИТИСа в очном формате будет открыта в Красноярске 8 и 9 апреля. Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС.