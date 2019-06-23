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Образование

Алтайский министр образования предложил «несерьезно» учить второй иностранный язык в школах

Изучение обязательного второго иностранного языка в алтайских школах может сводиться к изучению алфавита, истории страны и культуры. Об этом сказал министр образования Алтайского края Максим Костенко 21 июня, отвечая на вопрос жительницы села Куяган Алтайского района.

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.
Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.
Анна Зайкова.

20−21 июня в Алтайском районе проходили дни краевого Заксобрания. Во встрече депутатов с активом района принял участие и министр образования. Жительница Куягана спросила у него, может ли школа сама решить, вводить ей второй иностранный язык или нет.

Костенко удивился вопросу, поскольку преподавание второго языка — требование федерального образовательного стандарта. Школа не может отказаться от его исполнения и решить что-то по-своему. То есть школьники обязаны учить два иностранных языка, причем уже в средней школе.

Более того, Рособрнадзор, по словам Костенко, уже указал Алтайскому краю на неисполнение стандарта в этой части, а это может повлечь применение санкций. Во-первых, может последовать административное наказание для самих школ. Во-вторых, сказал министр, будут недействительны аттестаты школьников, окончивших 9-ые и 11-ые классы.

Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:

Изменить стандарт мы с вами не можем. Но мы можем его преломить у себя на месте. Мы что предлагаем? Конечно, вести второй язык. Потому что приедет Рособрнадзор, спросит, где у вас учитель, расписание, книжки и т. д. Все это должно быть формально отражено, безусловно. Но сами занятия пусть не будут серьезными, скажем так, по отношению к детям. Достаточно изучить, например, алфавит, культуру, известных деятелей. Такая лайт-версия для детей и учителей.

Костенко подчеркнул, что многие школы обозначают проблему: где взять учителей с необходимой квалификацией? Министр сообщил, что есть договоренность «с нашим надзором», что он не будет «смотреть квалификацию» учителя по второму иностранному языку.

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