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Образование

Алтайский министр образования проверит барнаульцев на грамотность

Министр образования Алтайского края Максим Костенко прочитает текст «Тотального диктанта» в барнаульской школе № 125, сообщает пресс-служба министерства. Акция пройдет 13 апреля.

В краевой библиотеке им. Шишкова пишут "Тотальный диктант". Барнаул, 16 апреля 2016 года.
В краевой библиотеке им. Шишкова пишут "Тотальный диктант". Барнаул, 16 апреля 2016 года.
Галина Федотова

Вместе с Костенко на площадке учреждения будут читать текст победители, лауреаты и участники конкурсов «Учитель года Алтая». Начнется диктант в 15:00.

Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:

Я рад принять участие в столь масштабной и значимой просветительской акции. Более того, приятно стать на время «Тотального диктанта» частью столь блестящей команды, в которую входят, во-первых, лауреаты и победители главного профессионального конкурса, во-вторых, молодые перспективные руководители учреждений образования.

Всего в регионе будут работать 30 площадок, из них 17 — в Барнауле.

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