Алтайский министр образования проверит барнаульцев на грамотность

В краевой библиотеке им. Шишкова пишут "Тотальный диктант". Барнаул, 16 апреля 2016 года.

Вместе с Костенко на площадке учреждения будут читать текст победители, лауреаты и участники конкурсов «Учитель года Алтая». Начнется диктант в 15:00.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Я рад принять участие в столь масштабной и значимой просветительской акции. Более того, приятно стать на время «Тотального диктанта» частью столь блестящей команды, в которую входят, во-первых, лауреаты и победители главного профессионального конкурса, во-вторых, молодые перспективные руководители учреждений образования.

Всего в регионе будут работать 30 площадок, из них 17 — в Барнауле.