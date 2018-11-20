АлтГТУ приглашает на увлекательный фестиваль физики

Организаторы фестиваля приглашают окунуться в удивительный мир научных фактов и математических фокусов.

В этот день в АлтГТУ организуются занимательные интерактивные программы, мастер-классы, демонстрации опытов по механике, молекулярной физике и термодинамике, электричеству и магнетизму, оптике.

Гостей удивят чудесные химические превращения и эксперименты, подготовленные студентами и преподавателями кафедры химической технологии.

Школьников приглашают поучаствовать в решении загадок и фокусов, проверить свою гибкость в «Математическом твистере» и потренироваться вместе с «Бандой умников», играя в математические и логические игры «Пойдем играть» и «Математическая путаница». Учащихся старших классов приглашают сыграть в ставшем уже традиционном турнире физических игр и в квест-игру «Её величество физика». Девятиклассники «скрестят мечи» в физической игре «Физика без границ». Для участия в играх необходима регистрация команд (ova17@yandex.ru).

Для самых маленьких посетителей в научно-технической библиотеке АлтГТУ прочитают сказку на физический лад «Волк и семеро козлят», будет работать выставка-презентация «Самая, самая…», пройдут познавательные занятия «Новогодний декор», «Узнаем физику, читая классиков!» и шоу мыльных пузырей.