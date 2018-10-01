Барнаульцам рассказали, как поехать жить и учиться в Канаду

Барнаульская школа иностранных языков « Бейкер-Стрит » и московское образовательное агенnство Students International провели презентацию учебных заведений Канады для школьников, студентов и выпускников вузов, которые намерены продолжить обучение за рубежом. Специалисты рассказали, как жить и учиться в колледже Hamber и университете Tompson Rivers и сколько это стоит.

Заместитель генерального директора образовательного агентства Students International Игорь Мишуров говорит, что стоимость обучения в Канаде не самая низкая в мире, но все же это дешевле, чем в Англии, Австралии и США. Многие выбирают эту страну за качественное образование, комфортное проживание и возможность быстрого трудоустройства.

Не упустить время

Трудность, с которой придется столкнуться — высокая вероятность отказа в получении визы. По словам Игоря Мишурова, визовый опросник 15 лет назад составлял «два листочка», сейчас это целый талмуд.

Въезд в страну действительно усложнен, но зато за те же годы дальнейший миграционный процесс для студентов-иностранцев существенно упростился: есть возможность быстрого получения права на работу и вида на жительство.

Вторая сложность — места в вузах ограничены, потому что спрос на обучение велик.

Игорь Мишуров. Анна Зайкова

Игорь Мишуров,

заместитель генерального директора образовательного агентства Students International:

На Канаду сейчас ориентируется Мексика, Бразилия и арабские страны, а также полмиллиарда индусов и миллиард китайцев. Плюс вьетнамцы. Поэтому если вы хотите начать учиться в Канаде в следующем сентябре, то определяться с вузом и документами нужно уже сейчас. Не обязательно даже ждать получения аттестата о среднем образовании: будут смотреть на текущие оценки в аттестате за последние несколько лет.

Колледж или университет

Представитель Hamber College Кирилл Муратханов, говорит, что колледжи в Канаде — это специфические учебные заведения, которые сочетает в себе и среднее, и высшее образование и, также как университеты, предлагают бакалаврскую программу. Сюда могут поступать те, кто уже закончил университет.

Здесь больше нацелены на подготовку специалистов, поэтому большое внимание уделяют практическим занятиям — более 70% программ включают практику с представителями компаний, в которых в дальнейшем будут работать выпускники.

Но в колледжах не готовят научные кадры, так что если хотите стать ядерным физиком или математическим аналитиком и получить «нобелевку», выбирайте университет.

В колледже четко прописаны все программы. Придя на первый курс, вы будете знать, что и когда вы будете проходить в течение всего обучения, возможности выбирать не будет. В университете же можно взять обязательный курс и по выбору, система обучения там более гибкая.

Что такое Hamber College

Колледж находится в Торонто. Это самый крупный город Канады — сердце страны, в котором есть представительства крупнейших мировых корпораций и множество местных компаний, так что найти работу во время или по окончании учебы не составит труда.

В колледже два кампуса, около 30 тыс. студентов, восемь факультетов и больше 180 самых разных программ от архитектуры до спортивного менеджмента, от программирования до дизайна.

На кампусе есть центр карьеры, который поможет составить резюме и найти вакансии, подготовиться к собеседованию.

Что такое Thompson Rivers University

Университет находится в небольшом городке Камлупсе со 100 тысячным населением, это в 300 километрах от Ванкувера. Каждый 10-й житель города — студент. Все, что нужно для жизни и учебы расположено на расстоянии пешей прогулки.

Это идеальное место для любителей тишины, которые не хотят терять время на трафик в мегаполисе. Жизнь здесь стоит минимум на 20% дешевле, чем в больших городах. Это касается и товаров, и аренды квартир.

Здесь есть полноценный горнолыжный курорт и масса outdoor-активностей: сплавов и турпоходов. Игорь Мишуров говорит, что это один из лучших университетов, адаптированных для россиян.

Игорь Мишуров. Анна Зайкова

Где жить

В Канаде есть три варианта проживания — в кампусах, в семьях местных жителей и арендованных квартирах. Последний вариант подходит более самостоятельным и не зависимым людям. В кампусах есть комнаты на любой вкус — одноместные, двухместные, отдельными секциями на 2−4 человека. Сюда включено и питание.

Канадские семьи с удовольствием принимают студентов. Как правило, это люди, у которых дети уже выросли и есть пара-тройка свободных комнат. Этот вариант идеален для тех, кто едет в Канаду сразу после школы. Так можно быстрее адаптироваться в языковой и культурной среде. В каждом учебном заведении есть база данных таких семей, их тщательно отбирают.

Все эти варианты стоят примерно одинаково.

Сколько стоит обучение

Англоязычные страны не учат бесплатно в колледжах и университетах ни своих граждан, ни, тем более, иностранцев. У них бесплатно только среднее общедоступное образование в школах. Для иностранных студентов цена выше, оплата производится по семестрам.

Средняя стоимость самих учебных программ — 15−17 тыс. канадских долларов в год. Плюс около 10 тыс. нужно потратить на проживание, питание, учебные материалы и прочее. Таким образом, 25−30 тыс. долларов в год — та сумма, которую нужно «заложить» на обучение хотя бы на первые два года. Дальше есть возможность хорошо сэкономить.

Презентация учебных заведений Канады. Анна Зайкова

Как сэкономить

Во время обучения у студентов есть возможность работать 20 часов в неделю, во время каникул — с мая по сентябрь — 40 часов в неделю. Это позволяет и приобрести опыт, и сократить затраты на дальнейшее обучение.

По окончании двух лет обучения можно получить рабочую визу на три года. Она без ограничений: можно работать, где хочешь и кем хочешь.

Игорь Мишуров,

заместитель генерального директора образовательного агентства Students International:

Это наш российский стереотип, что надо отучить ребенка четыре года, потом диплом в рамку повесить. В Канаде все не так. Например, вы хотите стать специалистом по гостиничному и туристическому бизнесу. Вы учитесь два года, получаете разрешение на работу, работаете год-полтора и уже получаете вид на жительство. Возвращаетесь доучиваться и платите уже как граждане Канады, то есть в три раза меньше. Тут может и обучение дальнейшее не понадобиться, если у вас карьера пойдет в гору.

Кроме того, в учебных заведениях есть стипендии в зависимости от успеваемости, участия в событиях университета и прочих факторов можно получить от 1000 до 10 000 долларов. Их не выдают «в конверте», но на эту сумму снижают стоимость обучения.

Есть также вариант поступить в канадский вуз после второго-третьего курса российского университета. Некоторые курсы могут зачесть при поступлении, если тематика совпадает, например, бухучет, IT, финансы. Это не так просто, но даже один зачтенный курс экономит 10−15 тыс. долларов.

Игорь Мишуров. Анна Зайкова

Успеть все

Специалисты предупреждают, что в Канаде учиться довольно тяжело. Материала дают очень много, и конкуренция за высокие оценки высока.

Игорь Мишуров,

заместитель генерального директора образовательного агентства Students International:

Предостерегаю всех наших гениев, медалистов и чемпионов по всем знаниям: учиться придется с первого по последний день, ничего не пропускать и не опаздывать. Оценка складывается из всего срока обучения, из множества промежуточных тестов и контрольных, а не только из итогового экзамена. Итоговый даст вам максимум 30% оценки. Все остальное накапливается в течение семестра. Если не сдаете экзамен, придется его пересдавать, а значит, еще раз прослушать и заплатить за него. Это дорого и бессмысленно.

При этом во многих вузах есть службы академической поддержки, главное, вовремя обратиться за помощью. Если студент не понимает какой-то курс или не успевает, ему могут бесплатно дать несколько часов персональных занятий с преподавателем.

Как учить язык

Канада считается двуязычной страной, но на самом деле на французском говорят только в провинции Квебек. Так что нет необходимости учить второй язык.

Для поступления нужно сдать международный тест IELTS. В Барнауле его принимают два раза в год, в Москве ежедневно. Результаты действительны в течение двух лет.

Презентация учебных заведений Канады. Анна Зайкова

Образование — это инвестиция

По данным компании Students International, 95% русских выпускников канадских вузов остаются там работать, в то время как в Европе предпочитают после вуза проститься с иностранным студентом и вернуть его домой.

Зарплата, которую предлагают канадские компании выпускникам, несоизмерима с российской: в зависимости от специальности это 35−40 тыс. долларов в год, после пяти лет работы вознаграждение возрастает до 100 тыс.

Иностранные выпускники канадских вузов успешно работают и в США, где зарплаты еще выше. Инвестиции в образование в Канаде, возвращаются быстро и с максимальной прибылью, говорят специалисты.

Конечно, никто и нигде не может гарантировать трудоустройство, но большую часть усилий по поиску работы сделают за вас всевозможные службы карьерной помощи и сами учебные заведения. Например, Hamber College сотрудничает с 4000 компаний в плане практики и дальнейшего трудоустройства выпускников.

По статистике последних лет, 83% выпускников находят работу в первые полгода.

Презентация учебных заведений Канады. Анна Зайкова