«Были несчастные случаи»: родители из алтайского села боятся отпускать детей в школу

Жители села Антоньевка Петропавловского района переживают за детей, которым придется учиться в школе с разваливающимся входом, пишет «Сибирь.Реалии». Люди говорят, что устали от бездействия властей.

По данным издания, сельчане обратились в районную администрацию с просьбой отремонтировать вход в единственную сельскую школу. Несмотря на очевидное аварийное состояние входной группы, комиссия приняла школу перед началом учебного года.

Родители говорят, что пристройка уже отделилась от основного здания школы и представляет опасность для жизни детей. Вода, по их словам, протекает внутрь тамбура.

«Осенью там образуются лужи и грязь, зимой — наледь. Дети подскальзываются и падают. Были несчастные случаи. На стенах здесь отслоилась штукатурка. Вход в здание не соответствует санитарным нормам», — отмечают жители села.

Они просят, чтобы здание привели в соответствующий нормам вид.

«Раньше мы устно обращались в администрацию, но в районе говорят, что денег нет. Цена вопроса около 200 тысяч рублей. В этом году было выделено 5 млн рублей на спортзал, глава района обещал, что деньги пойдут и на ремонт ветхого тамбура. Но ничего не изменилось. Несмотря на то, что и спортзал не отремонтировали, в администрации считают, что нам уже хватит», — прокомментировала глава Антоньевского сельского совета Евгения Угрюмова.

Замглавы администрации Петропавловского района Андрей Ожогин сказал, что проблему периодически обсуждают на планерках. Чиновники считают чиновники, тамбур нужно полностью сносить, а процесс этот не быстрый.