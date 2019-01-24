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Образование
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Что изучают в школьных музеях Барнаула

На вопрос, нужны ли школьные музеи, учителя отвечают однозначное «да». Только здесь учат детей связывать глубокую историю с современностью, прививают стремление к исследованиям и анализу и, в конце концов, воспитывают не показной, а реальный патриотизм. В барнаульских учреждениях образования 54 музейных объединения разных направлений.

Школьные музеи в Барнауле.
Школьные музеи в Барнауле.
Архив комитета по образованию Барнаула.

Школьный музей — самое доступное и действенное средство расширить кругозор учащихся и сформировать интерес к науке. Педагоги в процессе обучения пользуются воспоминаниями старожилов, картами, фотографиями, документальными фильмами. Дети учатся работать с источниками и развивают аналитические умения.

Ребенок может видеть «историко-культурный контекст» окружающих его вещей, соотносить историю своей семьи с историей страны. Он превращается из стороннего наблюдателя в заинтересованного исследователя.

Музейные занятия включают не только работу с архивными документами, но и соприкосновения с «живым» материалом: предметами, хранящими отпечаток времени, и людьми, ставшими свидетелями исторических событий.

Главной темой для большинства музеев стала Великая отечественная война. Ее изучают через историю района, историю семей школьников и выпускников, встречи с ветеранами, поисковую работу.

Наиболее полно военное дело представлено на Посту № 1. Здесь есть несколько выставок со свидетельствами славной российский истории: княжеские походы, реформы Петра, Отечественная война 1812 года, ВОВ, локальные войны.

Есть и другие темы. В школьных музеях хранят обереги, предметы местных промыслов, национальные костюмы, открытки, скульптуру, алтайские минералы. В школе № 117, например, изучают историю органов правопорядка: милиции и полиции. В городском центре детско-юношеского творчества есть музей истории образования на Алтае.

Историческими уроками в музейных пространствах заняты не только школьники: интересные коллекции есть и в дошкольных учреждениях. Во многих хранят утварь русского народного быта. В детском саду № 162 изучают животный и растительный мир. В детском саду № 56 есть мини-музеи часов, кукол в народных костюмах России и игрушек-погремушек.

В школьных музеях ребята объединяются в мини-группы по интересам, учатся работать над совместными проектами. По мнению педагогов, такие занятия способны снизить социальное расслоение, научить ребенка толерантности, взаимодействию с окружающим миром и людьми.

В каких школах и детских садах Барнаула есть свои музеи, см. на карте. Учреждения, ведущие занятия по этим направлениям отмечены голубым цветом. Чтобы прочитать о том, чему обучают в том или ином учреждении, кликните на метку. Чтобы рассмотреть карту детальнее, увеличьте ее масштаб.

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