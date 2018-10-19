Директор юридического института АлтГУ прокомментировал ситуацию с отстранением Карловой

Директор юридического института АлтГУ Антон Васильев прокомментировал altapress.r u ситуацию с отстранением от должности декана юрфака Натальи Карловой. По его мнению, публичные заявления искажают реальное положение дел на факультете.

Антон Васильев,

директор юридического института АлтГУ:

16 ноября 2017 года Ученый совет юридического факультета предложил Наталье Карловой оставить должность декана в связи с утратой доверия. Ветераны факультета единогласно пришли к мнению, что они в выборе декана, которая не справилась с возложенными на нее обязанностями и ответственностью. Коллектив факультета в силу целого ряда поступков отметил несоответствие Карловой занимаемой должности.

Руководитель института также подчеркнул, что Карловой предлагали работать в качестве доцента и заняться докторской диссертацией с компенсацией всех расходов, но она не захотела мирно урегулировать ситуацию.

Антон Васильев,

директор юридического института АлтГУ:

После объявления ей выговора 17 октября 2017 года до 23 ноября она продолжала исполнять обязанности. С 23 ноября 2017 года до конца апреля 2018 года Карлова находилась на больничном. При этом она, как декан, полностью потеряла связь с факультетом, отстранившись от управления коллективом. Уволена она была в связи с сокращением должности в процессе реорганизации факультета в институт 20 июля 2018 года. При этом ей предлагались должности руководящего звена и должность доцента на факультете. Натальи Карлова от них категорически отказалась. После решения суда от 5 сентября она была восстановлена в должности декана, однако была отстранена от исполнения обязанностей в связи с уголовным преследованием.

Ранее Наталья Карлова рассказала altapress.ru, что после решения суда выходила на работу только на один день, 6 сентября. Вуз решил обжаловать апелляционное решение суда по их спору, и решение примут не раньше середины ноября. По данным altapress.ru, на данный момент никаких обвинений Наталье Карловой не предъявлено.

Наталья Карлова. vk.com/law_asu

В чем суть конфликта Карловой и АлтГУ?

Декан юрфака ушла с поста после скандала с выговором ей от руководства вуза. Ее наказали за то, что она якобы незаконно лишила премии своего предшественника, профессора Виталия Сорокина.

Карлова подала в суд и выиграла его, доказав, что имела право представлять или не представлять педагогов к премированию, отталкиваясь от результатов их работы. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным. Однако после решения суда декан так и не смогла приступить к своим обязанностям. Сначала ее отправили в командировку в Казахстан, потом предложили уйти в отпуск.

Во время судебных разбирательств факультет переименовали в институт. Новую структуру возглавил Антон Васильев, заведующий кафедры теории государства и права. Наталья Карлова рассказывала, что ей действительно предлагали остаться в вузе — но не в качестве доцента или «на должности руководящего звена», а лаборантом, техничкой или уборщицей санузлов.

Декан считает, что имеет право работать в вузе до 1 марта 2019 года, пока не истечет ее контракт.