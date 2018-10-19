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Директор юридического института АлтГУ прокомментировал ситуацию с отстранением Карловой

Директор юридического института АлтГУ Антон Васильев прокомментировал altapress.ru ситуацию с отстранением от должности декана юрфака Натальи Карловой. По его мнению, публичные заявления искажают реальное положение дел на факультете.

Антон Васильев.
Антон Васильев.
Страница Антона Васильева "ВКонтакте".

Антон Васильев,
директор юридического института АлтГУ:

16 ноября 2017 года Ученый совет юридического факультета предложил Наталье Карловой оставить должность декана в связи с утратой доверия. Ветераны факультета единогласно пришли к мнению, что они в выборе декана, которая не справилась с возложенными на нее обязанностями и ответственностью. Коллектив факультета в силу целого ряда поступков отметил несоответствие Карловой занимаемой должности.

Руководитель института также подчеркнул, что Карловой предлагали работать в качестве доцента и заняться докторской диссертацией с компенсацией всех расходов, но она не захотела мирно урегулировать ситуацию.

Антон Васильев,
директор юридического института АлтГУ:

После объявления ей выговора 17 октября 2017 года до 23 ноября она продолжала исполнять обязанности. С 23 ноября 2017 года до конца апреля 2018 года Карлова находилась на больничном. При этом она, как декан, полностью потеряла связь с факультетом, отстранившись от управления коллективом. Уволена она была в связи с сокращением должности в процессе реорганизации факультета в институт 20 июля 2018 года.

При этом ей предлагались должности руководящего звена и должность доцента на факультете. Натальи Карлова от них категорически отказалась. После решения суда от 5 сентября она была восстановлена в должности декана, однако была отстранена от исполнения обязанностей в связи с уголовным преследованием.

Ранее Наталья Карлова рассказала altapress.ru, что после решения суда выходила на работу только на один день, 6 сентября. Вуз решил обжаловать апелляционное решение суда по их спору, и решение примут не раньше середины ноября. По данным altapress.ru, на данный момент никаких обвинений Наталье Карловой не предъявлено.

Наталья Карлова.
Наталья Карлова.
vk.com/law_asu

В чем суть конфликта Карловой и АлтГУ?

Декан юрфака ушла с поста после скандала с выговором ей от руководства вуза. Ее наказали за то, что она якобы незаконно лишила премии своего предшественника, профессора Виталия Сорокина.

Карлова подала в суд и выиграла его, доказав, что имела право представлять или не представлять педагогов к премированию, отталкиваясь от результатов их работы. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным. Однако после решения суда декан так и не смогла приступить к своим обязанностям. Сначала ее отправили в командировку в Казахстан, потом предложили уйти в отпуск.

Во время судебных разбирательств факультет переименовали в институт. Новую структуру возглавил Антон Васильев, заведующий кафедры теории государства и права. Наталья Карлова рассказывала, что ей действительно предлагали остаться в вузе — но не в качестве доцента или «на должности руководящего звена», а лаборантом, техничкой или уборщицей санузлов.

Декан считает, что имеет право работать в вузе до 1 марта 2019 года, пока не истечет ее контракт.

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