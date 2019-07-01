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1 июля
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Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ

25 июня 2019 года в рамках приёмной кампании Сибирского федерального университета стартовал экспресс-конкурс для абитуриентов. Участие в конкурсе позволит поступающим увеличить свой рейтинг и повысить шансы на зачисление в СФУ.

Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ.
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ.
ООО Сибирское Информационное Агентство «НИА»

Как отмечают в приёмной комиссии СФУ, участие в экспресс-конкурсе имеет двойную выгоду для абитуриента. Во-первых, все вопросы конкурса посвящены технологии поступления в университет и правилам приёма в СФУ, и экспресс-конкурс — это ещё одна мотивация их изучить. Во-вторых, при поступлении на бюджет даже один балл может стать решающим, и конкурс — это последняя возможность увеличить свой рейтинг и улучшить положение в конкурсе.

Отметим, экспресс-конкурс проводится в дистанционном режиме. Для участия в конкурсе необходимо:

  1. Сделать репост информационно-графической записи (главная запись группы, находится вверху, под строкой «статус») группы vk.com/dovuz_sfu и закрепить её на своей странице в социальной сети Вконтакте;
  2. Зарегистрироваться в системе дистанционного образования и тестирования школьников sdo.sfu-kras.ru;
  3. Ответить на вопросы конкурса.

Отправлять свои ответы абитуриенты смогут вплоть до 24.00 часов 21 июля.

  • 10 победителей конкурса получат диплом I степени и 5 дополнительных баллов к рейтингу в СФУ.
  • 50 призёров получат диплом II степени и 3 дополнительных балла к рейтингу в СФУ.
  • Все участники конкурса, успешно выполнившие не менее 50% конкурсного задания, смогут получить диплом III степени, который даёт право на получение двух дополнительных баллов к рейтингу в СФУ.

Результаты конкурса будут оглашены 24 июля. Всем абитуриентам, поступающим в СФУ, баллы по этому конкурсу будут добавлены автоматически.

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