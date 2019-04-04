Где в Барнауле научить ребенка бальным спортивным танцам

Бальные танцы — завораживающее зрелище. Гибкие танцоры, красиво «обнимающие» партнершу, танцовщицы в невероятно красивых платьях — просто сказка, в которую хочется попасть почти каждому ребенку. В Барнауле много мест, где можно научиться этому чарующему искусству.

К бальным спортивным танцам относят 10 различных видов. Они разбиваются на две программы: европейскую (медленный вальс, квикстеп (быстрый фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот) и латиноамериканскую (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв).

Заниматься такой хореографией могут практически все дети без хронических заболеваний и травм. Умеренные занятия полезны для физического развития: правильно формируется осанка, развивается координация и мелкая моторика.

Если стоит задача вырастить ребенка спортсменом, завоевывающим награды на соревнованиях, то уроки стоит начать с 3−4лет, чтобы в 5 лет (с этого возраста дети допускаются на конкурсы) уже иметь базу для выступлений.

Но чаще всего танцы для ребенка — это приятное и полезное хобби, а родители хотят воспитать здоровое чадо с хорошим художественным вкусом. В этом случае начинать заниматься можно в любом возрасте.

Бальные танцы и балет в Барнауле. Архив комитета по образованию Барнаула.

Все бальные танцы — парные. Для девочек это идеальный способ почувствовать себя романтичной принцессой на балу. Родители мальчиков считают такой спорт не мужским. Впрочем, зря. Бальные танцы — это трудоемкий вид искусства с большой физической нагрузкой на разные группы мышц.

Кроме того, это помогает воспитать в мальчике настоящего джентльмена с правильным отношением к противоположному полу, которое поможет ему и в дальнейшей жизни легко общаться.

Большой плюс бальных танцев в том, что они менее травмоопасны, чем большинство видов спорта. У юных танцоров формируется правильная осанка, повышается иммунитет, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная система, вырабатывается выносливость к физическим нагрузкам.

Хороший музыкальный слух, пластичность, чувство прекрасного — это то, что будет сопровождать юноготанцора на протяжении всей жизни, если он занимался бальными танцами.

Помимо несомненных плюсов для здоровья, немаловажен и психологический аспект: специалисты говорят, что танцующие дети гораздо активнее, чем их сверстники, и за пределами танцкласса, они более жизнерадостны и открыты.