Где в Барнауле научить ребенка народным танцам

Многие хореографы считают народный танец основой своего искусства. Но современные дети скорее выберут хип-хоп, латину или импровизацию, чем встанут в русский хоровод. И совершенно зря, говорят педагоги: есть много причин выбрать именно это направление.

Почти во всех центрах детско-юношеского творчества Барнаула есть кружки народного танца, его преподают в школе искусств «Традиция» и центре эстетического воспитания «Песнохорки». При дворцах и центрах культуре есть пять коллективов народного танца, где занимаются около 300 детей.

Такой танец тесно связан с историей народа, это специфическое отображение всей многовековой жизни. И один из самых простых способов рассказать ребенку о чувствах, мыслях и традициях наших предков, чтобы он почувствовал свою национальную принадлежность.

Как и любые танцы, народные — это, прежде всего, хорошая физическая подготовка: крепкий позвоночник, развитая мышечная система, правильная осанка.

Медики говорят, что никакой вид спорта так не эффективен в выравнивании позвоночника и укреплении сердца и сосудов как танец. У народных танцев, в отличие от многих современных направлений, меньше всего противопоказаний.

Важно, что в народных танцах не придают большого значения внешним данным: маленьких толстушек с плохой растяжкой вряд ли примут в балет, а в народных танцах иногда они смотрятся органичнее, чем тоненькие «дюймовочки».

Народные танцы в Барнауле. Архив комитета по образованию Барнаула.

Народные танцы по своей сути скромны. Это выгодно отличает их от излишней женственности и даже жеманности классического балета или неуместного для школьников эротизма во многих современных направлениях.

Зная народные танцы, ребенок может танцевать практически все. Любые спортивные занятия также будут даваться с легкостью.

В народных танцах важен рисунок — не только сольная пляска, но и то, как танцоры перемещаются по сцене относительно друг друга. Это отлично развивает пространственное мышление, логику и математические способности, быстроту реакции.

Барнаульские коллективы — завсегдатаи самых разных площадок: от городских праздников до международных конкурсов. Выступления перед зрителями, переживание успеха очень важно для маленького танцора.

Даже самые замкнутые дети становятся коммуникабельными и артистичными, занимаясь народными танцами. Дело не только в сближающей ребят музыке и самой атмосфере класса, но и в том, что народный танец — это коллективное творение, в котором работа каждого важна для общего успеха. Это прививает ученикам большую ответственность, собранность и дисциплину.