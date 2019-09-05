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Образование

Греф рассказал, что более половины школьников не могут сдать ЕГЭ без репетиторов

Более половины российских школьников не могут сдать ЕГЭ, не обращаясь к репетиторам, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе V Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

Греф представил данные опроса «Фонда общественного мнения» и Высшей школы экономики .

Согласно данным, 51% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без помощи репетиторов. 32% респондентов заявили, что в школьной программе нет предметов, которые полезны для будущей профессии.

Почти треть опрошенных — 28% — заявила о плохом качестве школьного образования, отвечая на вопрос «Как вы оцениваете качество российского школьного образования?». Еще 44% оценили его как среднее, 14 — как хорошее и столько же (14%) затруднились ответить, пишет polit.ru.

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