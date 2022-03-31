Как подготовиться к ЕГЭ по английскому?

Навыки, необходимые для успешной сдачи экзамена
Задания экзамена делятся на две группы: устные и письменные. Оценив собственные знания, проще понять, как готовиться к ЕГЭ по английскому. Велики шансы на успешную сдачу экзамена у тех, кто обладает:
- навыком чтения и анализа текста, умением отвечать на вопросы по прочитанному материалу;
- умением стройно излагать собственные мысли и отстаивать мнение в письменной форме;
- знанием не менее 3−4 тысяч слов;
- понимаем беглой речи на слух с вычленением из нее нужной информации;
- умением строить предложения и целые тексты, не допуская ошибок в использовании глаголов, предлогов, форм слов.
В рамках школьной программы освоить перечисленные навыки — невозможно. Одни ученики выбирают посещение репетитора очно, другим больше подходит подготовка к егэ по английскому языку онлайн. Во втором случае занятия проходят с помощью современных форм видеосвязи — преподаватель полностью контролирует процесс обучения, как и при личных встречах. Онлайн-формат более удобен тем, что заниматься можно дома, выполняя задания в привычной обстановке и в подходящее для ученика время.
Повышаем эффективность подготовки
С чего начать подготовку к ЕГЭ по английскому?
Чтобы узнать свои «слабые» места, рекомендуется сдать пробный экзамен. Материалы к ЕГЭ публикуются ежегодно. После этого составляется план подготовки. Пример: понедельник — чтение, вторник — восприятие речи на слух, среда — написание текстов, четверг — изучение новых слов и т.д. «Слабые» места прорабатываются усиленно.
Что повысит эффективность:
- регулярность. Каждый день по 30 минут дают лучший результат, чем два занятия в неделю по 2 часа. В дни, свободные от подготовки с репетитором, стоит заниматься самостоятельно;
- общение с носителями языка делает занятия более эффективными, помогая расширить запас слов, отточить произношение, избавиться от акцента. Фильмы на языке оригинала, друзья по переписке, преподаватели — пользоваться стоит любыми возможностями;
- задания экзамена известны (аудирование, чтение текста, письменная часть, лексика и грамматика, говорение), поэтому подготовка должна включать их регулярное выполнение.
Начинать готовиться к экзамену рекомендуется за два года до него.
При сдаче ЕГЭ оценивается комплексная подготовка, поэтому делать упор на чтение текстов и грамматику — неверное решение. Те задания, которые вызывают трудности, должны прорабатываться чаще.
Иностранный язык сложен не только для учеников, часто и преподаватели интересуются вопросом: как готовить к ЕГЭ по английскому? Общие рекомендации: использование актуальных материалов (не старых учебников и пособий), выявление слабых мест экзаменуемого, регулярная проработка заданий из разных разделов ЕГЭ, расширение запаса слов, чтение текстов и понимание их на слух. Мелочей при подготовке нет — оценка знаний и умений ученика затрагивает множество аспектов.