1 апреля
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Образование

Как подготовиться к ЕГЭ по английскому?

Единый государственный экзамен по английскому языку требуется абитуриентам, планирующим поступление на лингвистику, международные отношения, таможенное дело, рекламу, гостиничное дело и некоторые другие востребованные специальности. С каждым годом Минпросвещения отмечает рост выпускников, выбирающих ЕГЭ по иностранному языку в качестве дополнительного. Как подготовиться к ЕГЭ по английскому и набрать максимальный балл, выполнив все задания, расскажет эксперт.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

Навыки, необходимые для успешной сдачи экзамена

Задания экзамена делятся на две группы: устные и письменные. Оценив собственные знания, проще понять, как готовиться к ЕГЭ по английскому. Велики шансы на успешную сдачу экзамена у тех, кто обладает:

  • навыком чтения и анализа текста, умением отвечать на вопросы по прочитанному материалу;
  • умением стройно излагать собственные мысли и отстаивать мнение в письменной форме;
  • знанием не менее 3−4 тысяч слов;
  • понимаем беглой речи на слух с вычленением из нее нужной информации;
  • умением строить предложения и целые тексты, не допуская ошибок в использовании глаголов, предлогов, форм слов.

В рамках школьной программы освоить перечисленные навыки — невозможно. Одни ученики выбирают посещение репетитора очно, другим больше подходит подготовка к егэ по английскому языку онлайн. Во втором случае занятия проходят с помощью современных форм видеосвязи — преподаватель полностью контролирует процесс обучения, как и при личных встречах. Онлайн-формат более удобен тем, что заниматься можно дома, выполняя задания в привычной обстановке и в подходящее для ученика время.

Повышаем эффективность подготовки

С чего начать подготовку к ЕГЭ по английскому?

Чтобы узнать свои «слабые» места, рекомендуется сдать пробный экзамен. Материалы к ЕГЭ публикуются ежегодно. После этого составляется план подготовки. Пример: понедельник — чтение, вторник — восприятие речи на слух, среда — написание текстов, четверг — изучение новых слов и т.д. «Слабые» места прорабатываются усиленно.

Что повысит эффективность:

  • регулярность. Каждый день по 30 минут дают лучший результат, чем два занятия в неделю по 2 часа. В дни, свободные от подготовки с репетитором, стоит заниматься самостоятельно;
  • общение с носителями языка делает занятия более эффективными, помогая расширить запас слов, отточить произношение, избавиться от акцента. Фильмы на языке оригинала, друзья по переписке, преподаватели — пользоваться стоит любыми возможностями;
  • задания экзамена известны (аудирование, чтение текста, письменная часть, лексика и грамматика, говорение), поэтому подготовка должна включать их регулярное выполнение.

Начинать готовиться к экзамену рекомендуется за два года до него.

При сдаче ЕГЭ оценивается комплексная подготовка, поэтому делать упор на чтение текстов и грамматику — неверное решение. Те задания, которые вызывают трудности, должны прорабатываться чаще.

Иностранный язык сложен не только для учеников, часто и преподаватели интересуются вопросом: как готовить к ЕГЭ по английскому? Общие рекомендации: использование актуальных материалов (не старых учебников и пособий), выявление слабых мест экзаменуемого, регулярная проработка заданий из разных разделов ЕГЭ, расширение запаса слов, чтение текстов и понимание их на слух. Мелочей при подготовке нет — оценка знаний и умений ученика затрагивает множество аспектов.

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