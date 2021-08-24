Стало известно, как пройдут линейки 1 сентября в Алтайском крае

Учебный год в школах Алтайского края начнется в штатном режиме, спешат обрадовать в региональном министерстве образования.

Линейка на День знаний в школе №53.

Дистанта не будет — учеба начнется в очном режиме, но с соблюдением всех уже ставших привычными санитарно-эпидемиологических правил.

«Это кабинетная система, обязательная термометрия, обработка рук, а так же проветривание помещений, использование рециркуляторов и ступенчатое расписание. То есть все то, что мы уже испробовали в прошлом учебном году», — цитирует пресс-центр ведомства начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталью Полосину.

Линейки пройдут по рекомендации Роспотребнадзора: на свежем воздухе, точно так же с соблюдением всех санитарных правил и норм.

Если школа решила все-таки перенести торжество в помещение, то количество людей в нем должно быть ограничено, либо для каждого класса отдельно.

Ранее стало известно, как в Алтайском крае изменились цены на школьные принадлежности.