Как записать ребенка в первый класс в 2019 году и что делать, если «мест нет»

В первый класс в 2019 году в Алтайском крае пойдут почти 30 тыс. детей. С 1 февраля откроют прием заявок. Об этом рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Когда записывать ребенка в школу

Будет две волны приема в школы. В ходе первой — с 1 февраля до 30 июня — можно будет записать ребенка в школу по месту прописки. Вторая волна — с 1 июля по 5 сентября — для тех, кто не живет на территории, прикрепленной к школе, переехал из другого населенного пункта или просто не успел в первую волну. В школы не по месту жительства будут записывать при наличии свободных мест.

Будет ли очередь

По словам Максима Костенко, только в 2018 году количество мест в школах увеличилось на 3000. Вопрос с очередью стоит не остро, так что можно не торопиться с подачей заявлений. Однако, Минобр напомнил, что в первую очередь в школы будут зачислены дети военнослужащих, сотрудников полиции, прокуратуры, органов исполнительной власти, судей.

Какие документы нужны и как подать заявление

Понадобятся заявление о приеме ребенка в первый класс, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на территории, закрепленной за школой.

Заявление можно подать как в традиционном виде, просто обратившись в школу по месту жительства (там организуют пункты записи), так и на портале образовательных услуг в любое время. Там есть подробная инструкция, перечень учебных организаций с описанием закрепленной территории и количество свободных мест в них.

Запись на портале откроется в 08:00 1 февраля. В разных муниципалитетах это время может отличаться, его лучше уточнить на сайтах комитетов по образованию городов и районов.

Как отследить заявление на прием

Школа рассмотрит заявление и проверит данные. В течение семи рабочих дней заявителю должны сказать о необходимости предоставить оригиналы документов и обозначить часы приема.

Отслеживать статус поданного заявления можно и на портале образовательных услуг. Если школа примет решение зачислить ребенка, то с родителями свяжутся и пригласят для дальнейшего оформления документов.

Что делать , если школа отказывается принимать ребенка

В приеме может быть отказано только в случае, если в школе уже нет мест. Тогда стоит обратиться в комитет по образованию города или района с тем, чтобы ребенка устроили в другую школу.

Количество вакантных мест в школах автоматически будет отображаться на портале образовательных услуг. Если мест в школе по месту жительства нет, то родитель получит письмо с рекомендациями других заведений, в которых еще есть вакансии.