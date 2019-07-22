Когда закончится прием документов в вузы Алтайского края

В алтайские вузы подали документы уже 40 тысяч выпускников, сообщили в министерстве образования и науки региона. Прием документов продлится до 26 июля, а зачисление пройдет в два этапа.

В 2019 году вузам края по программам бакалавриата и специалитета выделили около 6 тыс. бюджетных мест. Бесплатно смогут поступить около 45% выпускников.

Самый большой конкурс идет на направления «Государственное и муниципальное управление» (АлтГУ), «Медико-профилактическое дело» и «Фармация» (АГМУ), отметили в министерстве.

Как будет проходить зачисление?

Зачисление будет идти в два этапа. Для участия в первом этапе нужно предоставить оригинал документа об образовании до 1 августа до 18:00.

Поступающие, которые не были зачислены на первом этапе, но принесли вовремя оригинал документа об образовании (а также те, кто донес оригинал до 6 августа до 18:00), будут участвовать во втором этапе зачисления.