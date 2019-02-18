Крымские татары попросили изъять учебник по истории, где их народ посчитали коллаборантами

Изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов потребовал Совет крымских татар. Со своей просьбой представители крымско-татарского народа обратились к главе региона Сергею Аксенову, пишет РИА Новости.

В этом обращении написано, что авторы учебника безосновательно заявляют, что в крымско-татарских формированиях, служивших в годы Великой Отечественной войны немецким оккупантам, служили 20 тысяч человек, а 14 тысяч крымских татар участвовали в борьбе с партизанами.

Совет крымских татар пишет, что их народ в этом учебнике представлен в качестве коллаборантов, пособников немецких оккупантов, врагов советской власти, ненавидящих русских мусульман.

Составители обращения к Аксенову пишут, что в этом учебном пособии депортация всего крымско-татарского народа представляется как вполне оправданный факт. В совете подчеркнули, что авторы учебника для десятиклассников умолчали о других исторических, документально обоснованных фактах, показывающих весомый вклад крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне.

Речь идет о книге «История Крыма. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций» под редакцией С.В. Юрченко, выпущенной издательством «Просвещение».

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек сообщил, что этот учебник отправят на экспертизу.