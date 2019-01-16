Манипуляции в бизнесе и личной сфере: как противостоять

15 ф евраля 2019 года в конференц-зале издательского дома «Алтапресс» (ул. Короленко, 107) пройдет мастер-класс Никиты Непряхина по противодействию манипуляциям. Единственный раз в Барнауле!

Мы постоянно сталкиваемся с манипуляциями в бизнесе и личной сфере: кто-то пытается действовать против нашей воли, а кем-то пытаемся управлять мы. Часто в процессе манипулятивного воздействия возникают фундаментальные ошибки, и действия не приводят к желаемому результату.

15 февраля бизнес-тренер Никита Непряхин определит конкретные инструменты нейтрализации и противодействия манипуляциям. Прямолинейно и откровенно. Без цензуры. Уникальный формат мероприятия не даст расслабиться ни на минуту. Мастер-класс основан на видеоанализе. Собраны уловки и манипуляции самых известных политиков, деятелей искусств, известных массмедиа-персонажей. Это самый полный и актуальный обзор манипуляций, встречающихся в личной, общественной жизни и в бизнес-сфере.

Программа мастер-класса

Природа и понятие манипуляций.

4 главных свойства манипуляции.

Вселенная манипуляций. Классификация и виды.

10 самых сложных манипуляций и способы нейтрализации.

Универсальные приемы противодействия манипуляциям.

Социальные манипуляции. Технологии пропаганды.

7 тактик ответов на острые , манипулятивные , каверзные вопросы.

манипулятивные каверзные вопросы. Нон-стоп из актуальных бизнес-кейсов: практика решений сложных ситуаций.

Узнать подробности и купить балет на мастер-класс «Я манипулирую тобой» можно здесь. Обратите внимание, что до 31 января 2019 года действует специальная цена — 10 000 рублей.

О спикере

Никита Непряхин — писатель, бизнес-тренер, телерадиоведущий, автор и ведущий тренингов по аргументации и убеждению, публичным выступлениям и презентациям, противодействию уловкам и манипуляциям.

• Автор серии тренингов.

• Автор 6 книг-бестселлеров.

• Автор и ведущий программы «Управление делами» на канале «Москва FM».

• Ведущий реалити-шоу «Кризисный менеджер» на телеканале «Домашний».

• Автор и ведущий дебат-клуба.