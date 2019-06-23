Музыканты, физруки и стоматологи стали самыми дорогими специальностями для абитуриентов алтайских вузов

«Вести Алтай» составили рейтинг самых дорогих и дешевых специальностей в текущей приемной кампании в вузах Барнаула. Оказалось, что рейтинг возглавляют не юристы и экономисты, как принято считать, а музыканты и физруки.

При составлении рейтинга учитывали программы бакалавриата.

АлтГУ

Самая дорогая стоимость обучения по направлению «Музыкально-инструментальное искусство». Год обучения по очной форме стоит 190 тысяч 200 рублей. Такую цифру в вузе объяснили индивидуальным подходом к обучению студента музыке, а также высокой стоимостью музыкальных инструментов.

Минимальная же стоимость обучения в АлтГУ по направлению «История» — 97 630 рублей в год.

АлтГТУ

Алтайский государственный технический университет. Фото: архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова

В техническом вузе самое дорогое направление — «Дизайн», оно стоит 182 тысячи рублей в год. На него традиционно один из самых больших конкурсов.

Наиболее доступные по цене — все направления института экономики и управления: 93 тысячи рублей в год.

АлтГМУ

Алтайский государственный медицинский университет. Анна Зайкова

В медицинском вузе не первый год самой дорогой специальностью является стоматология — 185 тысяч за год обучения.

Самая низкая стоимость обучения по специальности «Клиническая психология» — 103 тысячи в год. Клинических психологов в медуниверситете в этом году начнут готовить впервые и пока только на коммерческой основе.

АлтГПУ

Педагогический университет. Анна Зайкова

В педагогическом вузе самая дорогая специальность — в институте физкультуры и спорта. Год обучения физрука стоит 152 тысячи рублей, сюда включены затраты на спортинвентарь и иные спортивные сооружения. Это одно из самых популярных направлений у абитуриентов. Все остальные педагогические специальности: филология, иностранные языки, психология и педагогика — стоят 97 тысяч рублей за год очного обучения.

Алтайский филиал РАНХиГС

РАНХиГС построила новый суперсовременный учебный корпус. Анна Зайкова

В Алтайском филиале академии народного хозяйства и госслужбы самое дорогое направление — юриспруденция, почти 118 тысяч в год. Минимальная стоимость обучения — для будущих психологов, почти 107 тысяч рублей. Однако, в этом вузе есть скидки и бонусная программа.