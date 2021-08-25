Около 300 победителей и призеров олимпиад школьников и 145 «стобалльников» стали первокурсниками РАНХиГС в этом году

В Президентской академии подвели предварительные итоги приёмной кампании. С учетом филиальной сети в академию только на бюджет было подано более 90 тысяч заявлений от более 20 тысяч человек.

Владимир Мау,

ректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации:

— Несмотря на то, что в Академии был поднят проходной балл ЕГЭ по всем предметам, количество заявлений на бюджет выросло. В московском кампусе рост составил почти 20%. Конкурс на одно бюджетное место по московскому кампусу в среднем составил 15 человек. Самый высокий конкурс был отмечен на направлениях Менеджмент, Экономика, Юриспруденция, Реклама и связи с общественностью, Государственное и муниципальное управление.

В 2021 году в Президентскую академию без вступительных испытаний было зачислено 296 победителей и призёров олимпиад школьников. Олимпиадники заняли порядка 35% всех бюджетных мест Московского кампуса. 20% всех программ, объявленных к набору, были полностью закрыты только победителями и призерами олимпиад. Среди них «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Государственное управление и правовое регулирование с углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин», «Управление городским территориальным развитием», «Стратегическое управление компанией», «Политика и бизнес в странах Востока», «Диджитал реклама и связи с общественностью», «Управление социальными коммуникациями» и другие.

В Алтайский филиал РАНХиГС по состоянию на 24 августа 2021 года подано более 3000 заявлений. Количество бюджетных мест осталось на уровне прошлого года, а количество желающих поступить на платные места по сравнению с прошлым годом увеличилось. В этом году балл ЕГЭ у поступающих практически на все направления на бюджетные места выше, чем в 2020 году. И у тех, кто претендует на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, он тоже выше.

Также отметим, что документы на обучение подали больше половины участников проекта «Школа больших возможностей».

Виктория Попова,

ответственный секретарь приёмной комиссии Алтайского филиала РАНХиГС:

— Популярными направлениями стали «Юриспруденция» и «Экономика», на них подано больше всего заявлений. Вырос спрос и на магистратуру. Кстати, в этом году в академии запустили новые магистерские программы: «Современная урбанистика», «Экономика здравоохранения», «Юрист частного права».

#Приемная кампания #РАНХиГС