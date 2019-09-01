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Около 4 тысяч первокурсников примут участие в праздновании Дня знаний в АлтГУ

В понедельник, 2 сентября, Алтайский государственный университет станет одной из самых массовых городских площадок по празднованию Дня знаний.

День знаний в АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
Архив АлтГУ.

Традиционно первый день нового учебного года АлтГУ встретит насыщенной праздничной программой, которая будет проведена на территории Университетского дворика, расположенного между корпусами «Л» и «М» АлтГУ.

Университетский дворик уже четвертый год подряд станет центром притяжения молодежи, которая в своей образовательной траектории отдала предпочтение опорному вузу Алтайского края. В 2019 году первокурсниками АлтГУ по предварительным данным стали почти 4 тысячи человек.

День знаний в АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
Архив АлтГУ.

Торжество, посвященное Дню знаний, начнется с построения делегаций факультетов и учебных подразделений у главного корпуса Алтайского госуниверситета. В 10.00 под музыку российского студенчества, с флагами и праздничными транспарантами, молодежь и преподаватели АлтГУ войдут во дворик через символические университетские «Ворота знаний», увенчанные надписью «Университет».

День знаний в АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
Архив АлтГУ.

Парад факультетов, где будет подробно представлено каждое учебное подразделение Алтайского госуниверситета, на входе во дворик будет встречать ростовая кукла «Ломоносов». Далее по сценарию праздника студентов и преподавателей вуза поздравят ректор и профессура АлтГУ, первые лица администраций края и города, Совета выпускников университета. Лучший студент вручит лучшему абитуриенту АлтГУ символический «Ключ к знаниям», а всем первокурсникам университета подарят гигантский студенческий билет.

День знаний в АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
Архив АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
Архив АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
Архив АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
День знаний в АлтГУ.
Архив АлтГУ.

Утреннее торжество завершится запуском в небо воздушных шаров под звуки хорошо всем известного гимна АлтГУ.

А вечером День знаний в опорном вузе по традиции продолжится большим молодежным студенческим мероприятием под открытым небом. В 18:00 всех студентов Барнаула, тех, кто любит хорошую танцевальную музыку, классический университет приглашает на посвящение в студенты в стиле Open Air под названием «Я — студент АГУ», где свои лучшие композиции представят музыкальные группы университета и города: «ZZ POP», «Prime Time», «Нет времени» и др.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Управление информации и медиакоммуникаций

Адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Ленина, 61, каб. 809.

Телефон: (3852) 291−221

E-mail: press@asu.ru, leww@rambler.ru

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