Опрос: Почему студенты из других стран и регионов предпочитают вузы Алтайского края?

В Алтайском крае обучаются несколько тысяч иностранных студентов, а также юноши и девушки из других регионов. Среди них есть продвинутая молодежь из Европы, горячие африканцы, осторожные представители Азии, терпеливые ребята из сибирских регионов. В разгар работы в вузах приемных комиссий мы поинтересовались у приезжих студентов: «Почему выбрали именно Барнаул?».

Geoff Deharbe (Франция, Безансон), студент Алтайского государственного педагогического университета, филолог.

— Как ты поступил в педагогический?

— По программе AIU (accords universitaires international). Это сотрудничество между Барнаулом и провинцией Безансон. Я просто сказал преподавателям, что хочу отправиться учиться в Россию, заполнил документы и сделал визу. Это не было так трудно.

— И все-таки почему Барнаул?

— Я выбрал Барнаул, потому что это далеко, в Сибири. А я хотел увидеть и пережить что-то другое, необычное. Такой адреналин.

— Как оцениваешь уровень образования?

— Образование в Сибири понравилось, очень хорошо преподают английский язык. Мне как раз надо было много говорить, поэтому я хорошо потренировался и на русском, и на английском языках. Я много говорил с людьми на факультете, с друзьями. Разговорная практика — это важно.

— Что было самым интересным для тебя в обучении?

— Самое интересное? Лекции о русской культуре. Я очень много учил их и теперь уверен, что понимаю Россию и людей гораздо лучше.

Кроме того, мне нравится учиться в России, потому что здесь мало людей в одном классе — обычно 12 студентов максимально. Из-за этого мы близки в учебном процессе с преподавателями, что важно и приятно. Также здесь возможно использовать самые современные цифровые технологии, иногда даже больше, чем во Франции.

— Какие стереотипы о России и русских у тебя разрушились?

— Стереотипы об алкоголе. Конечно, есть люди, у которых проблемы с алкоголем, но я их видел нечасто. Это не первый приезд в Россию, поэтому я уже давно не верю в стереотипы.

— Что ты можешь посоветовать иностранцам , уезжающим учиться в Сибирь?

— Учить русский язык каждый день, по 5−10 слов ежедневно в течение года. Я это не делал, а потом сожалел. Еще советую везде знакомиться с людьми — в клубе, в университете, в турах, в магазинах… Всё равно где! В конце года это прекрасно, когда у тебя есть новые друзья. И это важная причина, чтобы вернуться в Барнаул.

Но самый важный совет — жить в России как русские, а не как французы, здесь нужны новые привычки, новые хобби, новые блюда.

Анастасия Козаренко (Казахстан, Усть- Каменогорск), попросила не называть место учебы.

— Как ты оказалась в Барнауле?

— В городе, откуда я приехала, есть курсы, которые подготавливают школьников старших классов к поступлению в российские вузы. В течение года я ходила на курсы по обществознанию и истории России. После приезжали представители университета и принимали у нас экзамены, а следом приняли и документы.

— Почему выбрала Барнаул?

— Стоял выбор между Барнаулом, Новосибирском и Томском. Только в эти города можно поступить, посещая курсы. Я выбрала город, который ближе всего к границе, и тут у меня проживают родственники.

— Как оцениваешь уровень образования?

— Здесь нужно говорить об отдельных университетах. Если в моем вузе образование хромает, то в новосибирских дела обстоят гораздо лучше.

— Что ты можешь посоветовать иностранцам , уезжающим учиться в Сибирь?

— Я советую выбирать город не по месту расположения, а по качеству образования. Поступать своими силами, а не с помощью программ. Они действительно помогают, но очень ограничивают в выборе.

Зокирзода Фируз (Таджикистан, Ховалингский район), студент АлтГУ, историк

— Как поступил в университет?

— Я закончил лицей Согдийской области, это в северной части Таджикистана. В 2011 году поступил в Российско-Таджикский Славянский университет в городе Душанбе. Там учился на историка и с каждым годом осознавал, что не мое это место, и университет не тот. С 3 курса начал искать программы магистратуры за рубежом со стипендией и бюджетным набором. Выбор был между Малайзией и Россией.

— Почему Барнаул?

— На кафедре всеобщей истории АлтГУ мне все говорили, что лучший вариант по твоей научной работе — это поступление на регионоведение.

Барнаул очень приятный город. Люди очень приветливые и гостеприимством не отстают от жителей мегаполисов вашей страны. Барнаул — это единение истории и современности.

— Как оцениваешь уровень образования?

— Образование здесь на высоком уровне. Здесь я приобрел много друзей, научился выступать на публике. Университет в 2016 году отправил меня на Ломоносовские чтения в Москву. Здесь у меня появились очень близкие друзья из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Судана, Китая, Нигерии, Сирии, Бразилии, Словакии, Индии, Пакистана, Беларуси, Германии, Польши и Малайзии. И все они учатся — в Барнауле!

Ольга Кривошеева (Россия, Красноярский край), АлтГУ, историк:

— Как ты поступила в классический университет?

— Я родилась в Ключах, в Алтайском крае. В детстве переехала и жила в Красноярском крае, в городе Ачинске, жила и училась. Мое поступление в университет было запланировано. Я знала, что сюда вернусь и поступлю еще с того момента, как отсюда уезжала.

— Почему Барнаул?

— Я подавала документы в Томск и Барнаул и, несмотря на то, что проходила в Томске на бюджет, все же решила поехать в Барнаул. Очень люблю этот город и Алтайский край. Мне здесь очень нравится, и я думаю, что у нас очень перспективный город.

— Как оцениваешь уровень образования?

— На отлично! Об Алтайском государственном университете знают везде, в вузе любят студентов, считают их очень хорошими специалистами.

— Что было для тебя самым интересным в обучении?

— Самое интересное — это люди. Именно на моем факультете работает уникальный человек — Сергей Васильевич Цыб, хронолог. Таких специалистов только трое во всей России. Знания, которые он дает — уникальны. Он сделал большие и важные исследования. Процесс обучения мне очень нравится.

Также, в нашем университете присутствует обмен студентами — иностранцами. У нас много студентов из Китая. Можно приобщиться к культуре и подтянуть язык.

— Что тебе нравится в нашей системе образования?

— Разрешено много говорить и обсуждать, высказывать свою позицию. Ты можешь предлагать альтернативные точки зрения.

— Что ты можешь посоветовать студентам из других регионов , приезжающим учиться в Сибирь?

— Запастись теплыми вещами, чтобы пережить холодные сибирские зимы, и фотоаппаратом, потому что тут безумно красиво. Еще надо быть более открытыми. В Сибири люди простые, здесь не нужно никаких заумных слов, терминов. Здесь нужно просто быть открытым, искренним человеком.

Сколько иностранных студентов в России?

Большая часть иностранных абитуриентов (79,2%) поступают в российские вузы из стран бывшего СССР: Казахстана, Туркменистана, Украины, Белоруссии и так далее. Следом за ними идут страны Азии, Африки и Ближнего Востока. А вот меньше всего студентов приезжают в Россию из Северной Америки, Австралии и Океании.

К 2025 году число иностранных студентов, которые учатся в российских вузах и учреждениях среднего профессионального образования на очном отделении, должно вырасти до 710 тысяч человек.

Что такое «студенческая мобильность»?

Россия вошла в шестерку стран, наиболее привлекательных для иностранных студентов. Более половины всей общемировой студенческой мобильности приходится на США (19%), Великобританию (8%), Австралию (7%), Францию, Германию и Россию (по 5%). Таковы данные Института статистики ЮНЕСКО.

Эвита Коваленко.