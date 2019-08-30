Ректор алтайского медуниверситета предложил переженить врачей и учителей для решения кадровой проблемы на селе

Ректор Алтайского государственного медицинского университета Игорь Салдан заявил, что сельским врачам повезло куда больше, чем учителям: для них давно отработаны стимулирующие программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». И все же кадровая проблема в районах края есть. Он предложил ректору педагогического университета Ирине Лазаренко «объединить усилия».

Речь о том, как привлечь учителей и врачей на работу в районы края, шла на дискуссионной площадке «Малые села — большие перспективы». Участники круглого стола признали, что «подъемные» перестали быть главным стимулом при переезде в село.

Салдан отметил, что сейчас врачи находятся «в лучшей ситуации», чем учителя. Программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» действуют не первый год и позволяют закрыть кадровые дыры. Однако у молодых специалистов сменились взгляды на жизнь, они не готовы ждать лучшего и сразу хотят хорошее жилье, зарплату и удобную инфраструктуру на селе.

Другой способ — создавать больше целевых мест в вузах и как можно раньше профориентировать школьников.

День знаний в АГМУ. 1 сентября 2015 года. Наталья Вязанцева

Игорь Салдан,

ректор АГМУ:

У нас «целевики» начинают работать с 8 класса школы. Можно применить этот опыт и в других профессиях. Ребята идут волонтерами в больницы. Если он три года выдерживает такую работу: уход за больными, то какая еще нужна профориентация. Он точно станет врачом. Кроме того, при приеме в вуз для волонтеров есть дополнительные баллы.

В этом году краевой минздрав заключил 800 «целевых» договоров, установив рекорд. На эти места даже появился конкурс. Заказчиком в этом случае выступает министерство, а не отдельное медучреждение или сельсовет, как в сфере образования.

«Откуда мы знаем, где именно будет нужен учитель истории через пять лет?» — задал вопрос Игорь Салдан. — То, что заказчиком выступает министерство, расширяет права студентов. Молодой специалист после университета может выбирать место работы, у него больше шансов устроиться туда, куда он захочет".

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Сегодня у минздрава есть рад специальных предложений для желающих стать врачами. Например, в бюджет заложены средства, чтобы возвращать деньги за обучение студентам-«платникам», которые согласны перевестись на целевое обучение и потом три года отработать в селах.

Игорь Салдан,

ректор АГМУ:

Платные студенты начинают понимать: я поеду на готовое, гарантированное место, мне дадут квартиру и подъемные. А еще и деньги вернут за обучение. Выгода очевидна.

В конце речи Игорь Салдан обратился к ректору педагогического университета Ирине Лазаренко. «Нам с вами надо делать совместные балы выпускников. Пусть наши студенты между собой переженятся. Тогда село будет жить». И сорвал аплодисменты.