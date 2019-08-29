Стало известно, выше какой суммы не повысят плату за детсад в Алтайском крае в 2019 году

Минобразования Алтайского края рекомендовало городам и районам края не повышать родительскую плату за детсад выше 2 тысяч рублей. Об этом altapress.ru сообщил глава ведомства Максим Костенко.

По его словам, решение о росте платы приняли в 31 муниципальном образовании края. Еще в нескольких идут обсуждения с родителями, обсуждается уровень повышения.

Он сказал, что ограничение в 2 тысячи не значит, что именно такую сумму установят везде, будет и ниже.

Как сообщил Максим Костенко, параллельно в министерстве разрабатывается документ о повышении доли компенсаций за родительскую плату. В частности, многодетным семьям.

Максим Костенко , министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Напомним, с 1 января 2017 года на такую компенсацию имеют право только семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, и семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум. Сейчас размер компенсации на первого ребенка составляет 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%. По словам министра, эти показатели хотят повысить до 30%, 60% и 70% соответственно.

В Барнауле с 1 сентября родительская плата за детсад возрастет на 21% - с 1650 до 2000 рублей. Это решение зрело давно, так как прежняя сумма не позволяла улучшить рацион питания детей.