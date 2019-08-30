46 тысяч страдальцев: алтайский министр рассказал, что нужно для перевода всех учеников в первую смену

В Алтайском крае нужно построить еще 42−43 школы на 1,1 тысяч мест каждую, чтобы перевести всех учеников на обучение в первую смену, сообщил 28 августа министр образования Максим Костенко на правительственном часе в АКЗС. Власти края пока понимают, как отменить вторую смену только для половины школьников.

В 2019—2020 годах, по плану должно быть построено 10 школ и пристроек, но большинство — гораздо меньшей вместимости, чем на 1,1 тыс. человек.

Всего, по словам Костенко, в Алтайском крае сейчас во вторую смену обучается 46 тыс. учеников. Это примерно 17% от общего числа школьников, которые пойдут учиться 2 сентября.

Минобр понимает, как перевести в одну смену примерно 23 тыс. учеников. По второй половине активно ведется поиск механизмов решения проблемы.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Конечно, это проблема не всего края, а примерно 10 муниципалитетов, где плотное население, плотная застройка, где хорошо решается демографическая задача.

Напомним, еще в 2015 году на федеральном уровне утвердили программу на 2016 — 2025 годы о содействии созданию в регионах России новых мест в школах. Согласно ей, к 2025 году школьников, обучающихся во вторую смену, в стране быть не должно.

Максим Костенко , министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

К 2019 году только в первую смену должны были учиться все десятиклассники, к 2021 году — вся начальная школа, к 2025 году — и ученики 5−9-х классов.

Именно эта программа помогла привлечь в регион сотни миллионов рублей федеральных денег на строительство и реконструкцию школ.

Однако по ходу ее исполнения выявились и проблемы. Например, в учреждениях допобразования и спортивных секциях схватились за голову: на них в одну смену свалились все дети, которые раньше занимались в две. А это вызвало проблемы и с размещением, и с нагрузкой, а, соответственно, и с зарплатой педагогов и тренеров.