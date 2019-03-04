Томенко посетит в РАНХиГС конференцию по эффективному управлению образованием

12−13 марта в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоится первая Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития управления в эпоху персонализации: от человеческого капитала к человеческому потенциалу». Главный вопрос, на который предстоит ответить участникам конференции и экспертам в ходе двух дней работы: «Как обеспечить эффективное управление системой образования в условиях реализации национальных проектов?».

Более 400 участников из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Тульской, Липецкой области, Киргизии, Казахстана и Германии будут обсуждать изменения и задачи, стоящие перед системой образования в условиях быстрого развития технологий.

В рамках конференции состоится 13 мероприятий по управлению системой образования: панельные дискуссии «Школа возможностей — драйвер инновационной политики развития Алтайского края», «Имидж образовательной организации», «Современные технологии и подходы к профессиональной ориентации школьников», круглые столы «Школа цифрового века», «Построение успешной школы. Эффективные практики управления образовательной организацией», а также открытые лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере образования.

В рамках конференции пройдёт первое заседание клуба директоров, созданного на базе Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС. Клуб является дискуссионной площадкой по обмену опытом и лучшими практиками управления системой образования. Тема первого заседания: «Эффективный директор. Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций».

Модераторами и экспертами конференции станут авторитетные специалисты в области управления образованием и технологий менеджмента ведущих образовательных и научных организаций Российской Федерации.

В работе конференции примут участие Виктор Томенко — губернатор Алтайского края, Александр Романенко — председатель АКЗС, Владимир Мау — ректор РАНХиГС, Александр Асмолов — директор по гуманитарной политике РАНХиГС, д. псх. н., академик РАО, Елена Петрова — президент Академии имиджелогии, декан факультета психологии РГСУ, д. псх. н., профессор, Арслан Хасавов — и.о. главного редактора «Учительской газеты», Антон Молев — научный руководитель Лицея РАНХиГС, председатель комиссии по образованию Московской городской Думы и ряд других экспертов.

В рамках мероприятия будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Правительством Алтайского края.

Подробнее о конференции и ее программе можно узнать по ссылке.