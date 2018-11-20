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Как получить смартфон и умные часы за любовь к алтайским продуктам

5 ноября 2018 года в Алтайском крае стартовал масштабный творческий конкурс «Люблю алтайские продукты». Отбор работ проходит по трем номинациям: «Рецепт-фото», «Рисунок (поделка)» и «Литературное творчество». Победители в каждой из номинаций получат ценные призы — телефоны, смарт-часы и фитнес-браслеты. Как стать участником конкурса и повысить свой шанс на победу, читайте в нашем разборе. Работ поступило уже много, но у всех желающих принять участие в конкурсе еще есть время до 25 ноября.

Продолжается прием работ на творческий конкурс «Люблю алтайские продукты»
Продолжается прием работ на творческий конкурс «Люблю алтайские продукты»
Михаил Хозяйкин

Какие работы принимаются на конкурс?

Конкурс будет проходить в трех номинациях. Первая — рецепт-фотография «Алтайская трапеза». В этой номинации участнику необходимо сделать фотографию блюда, приготовленного из алтайских продуктов, опубликовать снимок в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники») с его описанием и рецептом (объем — не менее 500 символов). Также публикация в соцсетях должна сопровождаться хэштегами #алтайскиепродукты2018 и #алтайскаятрапеза.

Вторая номинация «Вместе вкуснее» связана с визуальным творчеством. Здесь участнику нужно нарисовать рисунок или смастерить поделку на тему «Мы готовим с мамой», сфотографировать свою работу, опубликовать снимок в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники») с его описанием (тоже не менее 500 символов). Также публикация в соцсетях должна сопровождаться хэштегами #алтайскиепродукты2018 и #вместевкуснее.

Третья номинация «Я люблю алтайские продукты» — для молодых любителей литературного творчества. Здесь участник должен написать рассказ, стихотворение либо другое произведение на тему «Как правильно питаться с помощью алтайских продуктов». Как и в двух других номинациях, необходимо сделать публикацию в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники») и в подписи разместить свое произведение. Ну и, конечно, не забыть о хэштегах #алтайскиепродукты2018 и #ялюблюалтайскиепродукты.

Алтайские продукты.
Алтайские продукты.
Олег Богданов

Какую информацию надо обязательно указать?

Каждое сообщение в социальных сетях должно содержать имя и фамилию участника, его возраст и контактный телефон. Если работа выполнена под руководством педагога, необходимо также указать его имя и фамилию, а также номер школы, где он преподает.

Размещение участником конкурсных работ в соцсетях автоматически является согласием на обработку организаторами конкурса персональных данных и разрешением на использование материалов в некоммерческих целях.

Какие будут возрастные категории?

Работы на конкурс «Люблю алтайские продукты» принимаются от детей трех возрастных категорий:

  • 7−10 лет;
  • 11−14 лет;
  • 14−17 лет.

В какие сроки пройдет конкурс?

У конкурсантов есть время до 25 ноября 2018 года, чтобы подготовить свои работы и разместить их в соцсетях. Именно в этот день заканчивается прием. Далее, с 26 по 30 ноября, работы претендентов оценит жюри. А затем до 5 декабря на сайте altapress.ru будет проходить голосование.

Как повысить шансы на победу?

Конкурсная комиссия будет выбирать по 10 работ, набравших максимальное количество баллов согласно утвержденным критериям. Отбор будет проходить в каждой номинации и в каждой возрастной категории.

Выбранные работы разместят на сайте altapress.ru, где в течение семи дней будет проходить голосование. Читателям предстоит выбрать «победителя зрительских симпатий».

Параллельно конкурсная комиссия будет определять победителей — по три в каждой номинации и возрастной категории, — набравших максимальное количество баллов.

Алтайские продукты.
Алтайские продукты.

Какие будут призы?

За первое место победителям будут вручены смартфоны, за второе — смарт-часы, за третье — фитнес-браслеты. Все участники получат дипломы, сувениры и подарки от алтайских производителей.

Когда пройдет награждение?

Торжественное награждение пройдет не позднее 15 декабря. Местом проведения станет площадка «Эко-Ярмарка ВДНХ» (ул. Взлетная, 2-к). О времени проведения награждения все участники будут предупреждены заранее.

Кто организует конкурс?

Организаторами конкурса «Люблю алтайские продукты» выступают ИД «Алтапресс» и управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (Алтайпищепром). Конкурс проводится при поддержке министерства образования и науки Алтайского края.

Партнерами конкурса стали известные алтайские компании: «Алейскзернопродукт им. С. Н. Старовойтова», «Барнаульский молочный комбинат», «Волчихинские напитки», «Алтайская сказка», «Модест», «Квантсервер», «Народный продукт», а также торговый двор «Аникс» и «Эко-Ярмарка ВДНХ».

Где можно узнать подробности?

Если у вас есть вопросы по проведению конкурса «Люблю алтайские продукты», вы можете обратиться в Алтайпищепром по телефону (3852) 63−68−58 либо написать на электронную почту piscevik@mail.ru.

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