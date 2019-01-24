В алтайском Минобре рассказали, как будет проходить устный экзамен по русскому языку в 9-х классах

В 2019 году все девятиклассники Алтайского края будут сдавать устный экзамен по русскому языку (собеседование), который станет допуском до государственной итоговой аттестации (ГИА), рассказал министр образования региона Максим Костенко. Этот экзамен будут сдавать 24 тыс. школьников.

Заявление на экзамены ГИА нужно подать до 1 марта 2019 года. А еще раньше, до 29 января, надо написать заявление на собеседование по русскому языку. Оно будет проходить 13 февраля, 13 марта и 6 мая, так что при «незачете» будет возможность пересдачи.

В конце 2018 года этот новый вид экзамена опробировали во многих регионах. Введению предшествовала долгая дискуссия о том, что «механизированные» тесты по русскому языку не могут оценить коммуникативные, речевые компетенции школьника и навык осмысления текста. Теперь все это поддается оценке с помощью собеседования.

На прием экзамена отводится примерно 15 минут. По словам учителя русского языка и литературы школы № 59 Ирины Филипповой, эта цифра не регламентирована, если ребенок разволновался, ему дадут время успокоиться и начать ответ заново. И вообще, экзамен сделают максимально комфортным — без видеокамер и металлодетекторов.

Кроме того, не нужно идти в другую школу, собеседование проведут в родных стенах и максимально щадяще. В экзаменационном классе не будет «лишних» зрителей, только ученик, собеседник из числа учителей-предметников и эксперт-учитель русского языка и литературы, который выставляет оценки.

Задание состоит из четырех частей:

чтение текста вслух ( это научно-популярные материалы об известных в стране людях),

это научно-популярные материалы об известных в стране людях), его пересказ с привлечением дополнительной информации ( ученику предложат готовую цитату для включения в пересказ),

ученику предложат готовую цитату для включения в пересказ), монологическое высказывание по одной из выбранных тем ( это может быть описание фотографии , рассказ о событии или рассуждение по вопросу , он состоит примерно из 10 предложений),

это может быть описание фотографии рассказ о событии или рассуждение по вопросу он состоит примерно из 10 предложений), диалог с экзаменатором ( ученик отвечает на вопросы собеседника).

Работу ученика будут оценивать по множеству параметров. В их числе — темп чтения, речевые ошибки, интонация, грамматическая, орфоэпическая и фактическая точность, полнота ответа и прочее. Максимально возможная сумма баллов — 19. Для того чтобы получить «зачет» достаточно 10.

Ирина Филиппова говорит, что во всех школах края проводят «репетиции» собеседования. Многие ученики говорят, что это гораздо лучше и проще, чем писать сочинение. Большинство ребят справляются, свободно выражают свои мысли и легко вступают в диалог.