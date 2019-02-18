В алтайской школе не могут разобраться, почему мерзнут дети

Дети из начальной школы в поселке Сибирские Огни Павловского района вынуждены учиться при низкой температуре. Об этом altapress.ru сообщили несколько родителей учеников. При этом в здании основной школы тепло, но детей туда переводили только в сильные морозы, а потом вернули обратно в начальную. Сейчас занятия проходят при температуре +15 градусов.

«+7 в спортзале , +12 в классах»

Как рассказал altapress.ru отец третьеклассника Валентин Степаненков, во время морозов температура в спортзале школы опускалась до +7, в классах — до +12. Сейчас вопрос стоит не так остро, но в здании все равно холодно: +12 в спортзале, +14 в классах. «Мы обращались и к директору школы, и к главе. Пока никаких результатов нет», — говорит Валентин Степаненков.

Жительница Сибирских Огней Юлия Барсукова рассказала, что в сильные холода детей переводили в здание основной школы, а занятия начинались с 12 часов дня. Ее односельчанка Елена Королева утверждает, что первые три урока дети сидят «в холодине», а потом помещения немного прогреваются.

Температура в начальной школе поселка Сибирские Огни. предоставлено читателем Температура в начальной школе поселка Сибирские Огни. предоставлено читателем

«Мы надеваем на детей по несколько кофт и штанов, потому что в пуховиках сидеть не вариант: ребята еще не научились хорошо писать, и верхняя одежда создает дополнительные помехи», — говорит Елена Королева.

По нормам СанПиН, температура в учебных помещениях, столовой, библиотеке, вестибюле, гардеробе школы должна составлять +18…+24 градусов; в спортзале, комнатах для проведения секционных занятий и мастерских +17…+20, в раздевалках +20…+22.

«Все ремонтируем — ничего не помогает»

«Павлозаводская средняя общеобразовательная школа» в поселке Сибирские Огни пережила капитальный ремонт в 2017 году по программе «80×80». Однако здание начальной школы, спортзал и столовая в программу не попали. Последние три года там делали ремонт за счет средств администрации района.

Сотрудники школы утверждают, что в помещении для начальных классов никогда не было тепло. Три года назад там сменился директор, и проблему начали решать. В здании заменили окна, двери, перестелили полы, переварили отопление, заменили насосы, на входах сделали тепловые завесы. Однако все эти меры пока не помогли.

Здание начальной школы в Сибирских Огнях. предоставлено читателем

Директор школы Елена Быкова оказалась на рабочем месте и оперативно прокомментировала проблему altapress.ru, несмотря на то, что потеряла голос от простуды.

Елена Быкова,

директор «Павлозаводской СОШ»:

Проблема с холодом у нас по-прежнему стоит, это правда. Рано утром уборщица измеряет температуру в классах и ставит обогреватели. С +14…+15 мы догоняем до +17. Но СанПиН, получается, все равно не исполняем. За последние три года мы сделали в здании больше чем за предыдущие 20 лет, но тепло все равно где-то теряется. К нам приезжает комиссия за комиссией, и все разводят руками.

Как будут решать проблему

В 2019 году в школе планируют утеплить крышу. Директор уже написала соответствующее обращение главе района.

Глава Павловского района Антон Воронов заявил altapress.ru, что школу включили в план по ремонту на 2019 год. «В этом году вопрос снимем. Там уже в феврале начнутся работы», — сообщил Воронов.

Глава Павловского района Антон Воронов. pavlovsk22.ru

Переводить детей в здание основной школы пока не планируют.

Елена Быкова,

директор «Павлозаводской СОШ»:

Я периодически захожу к детям, спрашиваю: «Не холодно?» Говорят, что нормально. Родители их тепло одевают, конечно. Дело уже к весне идет, думаю, скоро температура нормализуется. Жаль, конечно, что здание начальной школы не попало ни в одну из краевых программ. Я бы согласилась выдержать еще одну стройку, лишь бы только эта проблема исчезла. Пока стараемся справляться своими силами. Я очень благодарна районной администрации: ни в одной просьбе мне еще не отказали.

Если здание начальной школы закроют, то автоматически нельзя будет использовать спортзал. Кроме того, учебу придется организовывать в две смены, а это осложнит подвоз детей из других сел: таких учащихся в школе около трети.

В министерстве образования Алтайского края сообщили, что в курсе проблемы и держат вопрос на контроле. В ведомстве напоминают, что у них работает «горячая линия» по вопросам температурного режима в образовательных организациях: 8 (3852) 29-44-07.