В Минпросвете рассказали, каким школьникам разрешат пользоваться смартфонами

Использовать мобильные телефоны во время учебы можно будет лишь школьникам, имеющим проблемы со здоровьем, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

Сейчас рекомендовано сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе «до предела», за исключением школьников, которым это действительно необходимо, рассказала министр.

«Это уровень сахара, допустим, в крови — дети, которые больны диабетом», — рассказала Васильева в интервью телеканалу «Россия 1».

В том, чтобы пользоваться средствами связи на переменах, глава ведомства не видит необходимости. В случае возникновения какой-либо экстренной ситуации, требующей звонка, по словам министра, проблема будет решаться оперативно.

В министерстве уже готовы к трудностям, которые несет с собой данное новшество. По мнению Васильевой, будут проблемы и недопонимание, однако их необходимо преодолеть, пишет ura.ru.

Ранее правительство направило в регионы рекомендацию рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов во время уроков в школе. Опросы показали, будто идею поддерживает большинство педагогов, родителей и самих школьников, утверждают в Минпросвещения.