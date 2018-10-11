На выставке будут представлены университеты Великобритании, США, Канады, Кипра и Китая. В том числе City University London, Glasgow Caledonian University, University of Manchester, Colorado State University, Drew University, George Mason University, Fanshawe College и Nankai University.

Родители, студенты и школьники смогут лично познакомиться с представителями учебных центров, подобрать долгосрочную или краткосрочную образовательную программу, проконсультироваться по подготовке к поступлению и пройти тестирование по английскому языку.

Также посетителей выставки ждет насыщенная программа семинаров. Директор ITEC Новосибирск Анна Петрова расскажет, какие специальности можно получить в колледжах Канады, как в них поступить, и почему эта страна является одной из самых перспективных для трудоустройства.

Представитель University of South Florida Тим Фелпс презентует жизнь на кампусе американского университета. От него посетители выставки узнают о том, каково быть студентом в США, как организованы досуг и спортивная жизнь, а также чем студенты занимаются в тематических клубах.

В Новосибирске пройдет выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2018. Фото предоставлено организатором выставки

Специалист по работе с абитуриентами Illinois State University Уитни Миллер проведет семинар «Востребованные профессии будущего: актуарные науки -- что это, и кем можно стать», на котором поделится информацией об одной из самых перспективных сфер для построения карьеры в крупном бизнесе.

Завершит программу сессия вопросов и ответов со студентами Кембриджа Эмилией Вуд и Томом Уайтом. Они расскажут о том, как готовились к поступлению в один из лучших университетов мира, каково в нем учиться, а также почему приехали в Россию, и что их здесь удивило.

В течение месяца после выставки ее посетители смогут воспользоваться скидкой на услуги ITEC по оформлению на выбранную программу.