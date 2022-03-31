Весна в РАНХиГС: время выбирать себя

9 апреля 2022 года в 11.00 в Алтайском филиале РАНХиГС пройдет День открытых дверей.

Мы будем рады видеть выпускников, родителей, учеников школ и колледжей, а также всех желающих получить высшее образование.

Вы узнаете какие направления обучения есть в Алтайском филиале РАНХиГС. Мы расскажем об условиях приёма и обучения на направлениях бакалавриата, специалитета и магистратуры, о количестве бюджетных мест и проходных баллах.

Вас ждет насыщенная культурная и ознакомительная программа:

Встреча с руководством Алтайского филиала РАНХиГС;

Встречи с руководителями образовательных программ;

Знакомство с профориентационно-образовательным проектом для школьников «Школа больших возможностей»;

Квесты и познавательные мастер-классы;

Знакомство со студентами филиала , которые с удовольствием поделятся своими впечатлениями от учебы и жизни в академии.

Мы ждем вас 9 апреля 2022 года в 11:00 по адресу: Партизанская, 187, корпус С.

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