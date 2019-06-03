Вопросы историко-культурного и природного наследия обсудят в АГИК

5 июня 2019 г. в Алтайском государственном институте культуры начнет работать Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Историко-культурное и природное наследие как стратегический фактор развития регионов России». Соучредителями конференции выступают Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук и научно-образовательный центр Евразийской культуры Казахстанского филиала МГУ им. В.М. Ломоносова.

Цель конференции — актуализация историко-культурного и природного ресурсного потенциала регионов современной России в условиях эффективной реализации основ государственной культурной политики и укрепления национального самосознания и гражданской идентичности наших соотечественников в формате тематической научной дискуссии по широкому спектру вопросов.

В работе конференции примут участие более 100 человек — это известные ученые и исследователи, работники сферы туризма, сотрудники музеев, представители отделов паломнических центров религиозных конфессий и традиционных культур России, представители управленческих структур в сфере культуры, туризма, охраны культурного наследия из Белгородской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тюменской, Омской, Иркутской и Кемеровской областей; Красноярского и Алтайского краев; республик Крым, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва и Алтай; г.г. Москва и Санкт-Петербург, а также Италии и Казахстана.

На конференции будут подняты проблемы исследования и сохранения историко-культурного и природного наследия регионов России, интерпретации и репрезентации историко-культурного наследия, рассмотрены вопросы развития музеев России в контексте историко-культурного и природного наследия, акцентировано внимание на стратегических аспектах развития туризма в регионах. Ученые обсудят новые теоретико-методологические подходы к изучению природного и культурного наследия России, Сибири, Алтая; модели и концепции устойчивого развития регионов России; стратегию развития музеев и музейных комплексов, проблемы совершенствования экономических механизмов использования культурного наследия.

В рамках работы конференции будет организована работа круглых столов. Роль кочевых культур в развитии цивилизаций Евразии обсудят на базе Национального музея им. А.В. Анохина, а вопросы инвестиционной привлекательности Алтая как территории ноосферного развития — на базе этно-культурного научно-образовательного центра АруСвати Республики Алтай.