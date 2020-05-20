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Образование

За миллионом рублей в Алтайский край приедут учителя из разных регионов России

В Алтайском крае определили список из 44 претендентов на получение единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель», сообщает региональное минобразование.

Школа. Земский учитель. Заринский район.
Школа. Земский учитель. Заринский район.
Анна Зайкова.

Заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов состоялось 15 мая в дистанционном режиме. Опубликован документ со списком педагогов, набравших наибольшее количество баллов.

«36% от числа победителей — представители Алтайского края, 64% - представители иных регионов РФ (Новосибирская, Томская, Кемеровская, Тверская, Самарская, Саратовская, Тюменская, Архангельская, Челябинская области, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский, Забайкальский края, Республики Алтай, Крым, Тыва и Саха)», — рассказали в ведомстве.

В числе претендентов на выплату: 11 учителей начальных классов, 9 — русского языка и литературы, 8 — иностранного языка, 8 — истории и обществознания, 5 — математики, 2 — химии и биологии и 1 учитель физической культуры.

Победители должны направить подтверждения согласия на переезд и на заключение трудового договора на срок не менее пяти лет.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Педагогов ожидают школы Романовского, Быстроистокского, Усть-Калманского, Ельцовского, Хабарского, Краснощековского, Солонешенского, Волчихинского, Заринского, Завьяловского, Поспелихинского, Немецкого национального, Благовещенского, Троицкого, Топчихинского, Алейского, Змеиногорского, Залесовского, Зонального, Бурлинского, Кытмановского, Тогульского, Усть-Пристанского районов, а также городов Белокуриха и Яровое.

Напомним, после объявление конкурса на Алтай поступил вал заявок от желающих работать сельским учителем.

Ранее altapress.ru рассказывал, что программа «Земский учитель» будет действовать до 2022 года. В 2020 году единовременную выплату получат 44 человека, в 2021-м — 39, в 2022-м — 36.

В рамках проекта «Земский учитель» предоставляется единовременная компенсационная выплата педагогам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек). Размер выплаты составляет 1 млн рублей.

Учитель, получивший выплату, принимает обязательство исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключения трудового договора с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

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