Зачем при спаде рождаемости в Барнауле строят гигантские школы

В 2019—2020 годах в Алтайском крае должно быть введено в эксплуатацию 10 школ и пристроек. Такие планы озвучил региональный минобр. Обсуждается вопрос строительства больших учреждений — на 1000 и более человек. Однако статистика говорит о серьезном спаде рождаемости. Глава министерства Максим Костенко пояснил, для кого и зачем нужно строить большие школы.

Школьники «растут»

Спад рождаемости, который сейчас наблюдается, образовательные учреждения ощутят только к 2024−25 годах. Количество учащихся на 1 октября 2017 года составляло — 260 тыс. человек. В 2018 году этом показатель увеличился на 10 тыс. В учебном году 2019−2020 за парты сели 275 тыс. ребят. В среднем ежегодный прирост составляет 4−4,5 тыс., и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Новые пространства

Новые школы возводят еще и с целью заменить устаревшие здания, многие из которых были построены в 40−50-е годы прошлого века.

Максим Костенко,

министр образования и науки Алтайского края:

Сегодня существенно изменились требования даже к самой инфраструктуре. Дети большую часть времени уделяют проектно-исследовательской деятельности. А значит, они не должны сидеть за партами и смотреть друг другу в затылок. Классы должны стать коворкингами, где можно удобно обсуждать какие-то идеи. Нужны принципиально новые пространства для школ.

По словам министра, сейчас внесены изменения в СанПиН, по которым школы можно строить компактнее, а не такими «вытянутыми», какими они были в советское время.

В Барнауле открыли новую школу. Олег Богданов

Чем школа больше и длиннее, тем больший земли под нее надо выделить. Чтобы построить здание на 1100 мест, необходимо 5 га муниципальной земли. Это большая проблема для центральной части Барнаула, которая активно застраивается.

Пока таких проектов компактных «школ-коробочек» нет, но сами требования упрощают задачу поиска земельного надела.

В одну смену

Новые школы необходимо строить еще и потому что стоит задача к 2025 году всех учащихся перевести на односменное обучение. Сейчас 46 тыс. ребят в крае учатся во вторую смену. Это примерно 17% от общего числа школьников.

При переводе на обучение в первую смену, школа не будет закрываться к обеду, но оставшуюся часть дня в ней можно будет получить дополнительное образование.

Новая школа на ул. Сиреневая , 16 в Барнауле. Barnaul.org.

«Сегодня это уже аксиома: интеграция основного и допобразования позволяет существенно повысить результаты. Наша задача — создавать такие школы полного цикла», — говорит Костенко.

Чтобы перевести всех детей на односменное образование, нужно построить еще 42−43 школы на 1,1 тысяч мест каждую. Такие школы нужны в Бийске, Рубцовске и Барнауле.