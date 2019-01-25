Алтайская «Единая Россия» спустя пару месяцев вновь обновит руководство

30 января пройдет региональная партийная конференция алтайского отделения «Единой России», на которой спустя всего пару месяцев после последних ротаций в руководстве вновь утвердят состав политсовета и президиума.

Реготделение «ЕР» обязано провести конференцию, поскольку такое решение принял съезд партии в конце 2018 года. Там были утверждены изменения в уставе «ЕР». Теперь политсовет превращается из руководящего органа только в коллегиальный, а главным органом, принимающим все решения, становится президиум политсовета.

Но важно, что, по данным altapress.ru, в составах и политсовета, и президиума вновь пройдут персональные замены. При этом последние, довольно серьезные, ротации прошли буквально в ноябре. Тогда руководство реготделения покинули экс-губернатор Александр Карлин, его бывший первый зам Сергей Локтев, экс-сенатор Михаил Щетинин и другие.

Глава регионального исполкома Денис Голобородько заверил altapress.ru, что громких кадровых изменений ждать не стоит. Ротации будут незначительные. Связаны они в том числе с изменением численности президиума — вместо прежних 16 человек в него войдут 20. В политсовете по-прежнему останется 115.