Редкий случай: алтайские депутаты приняли законопроект КПРФ

Согласно принятым поправкам, теперь управление имущественных отношений края прежде, чем вносить изменения в план приватизации, должно будет уведомить об этом депутатов, а те в свою очередь — в течение 10 дней дать свои замечания и предложения.
По мнению Марии Прусаковой, таким образом заксобрание вернуло себе хотя бы часть полномочий по управлению имуществом края, которых само же себя лишило два года назад. Тогда, напомним, депутаты согласились с тем, что план приватизации ежегодно будут утверждать не они, как раньше, а правительство. Впрочем, тогда же они оставили за собой право контролировать процесс.
Депутат от «Справедливой России» Владислав Вакаев поддержал коллегу, сказав, что его партия — всегда «за» повышение статуса законодательного органа, который представляет интересы населения.
Представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань сообщила, что этот законопроект находится в русле сегодняшних взаимоотношений законодательной и исполнительной властей, которые корректируются в сторону более демократических.
Как рассказала Прусакова altapress.ru, это вторая инициатива КПРФ, которую поддержал весь депутатский корпус. Первая касалась вопроса казны края и носила технический характер. Большинство других предложений коммунистов отвергалось. Например, законопроект о возвращении прежней системы соцвыплат.