Редкий случай: алтайские депутаты приняли законопроект КПРФ

27 марта депутаты краевого заксобрания (АКЗС) приняли поправки к закону, которые дали им больше полномочий по контролю за приватизацией имущества региона. С инициативой выступили три депутата фракции КПРФ: Мария Прусакова, Вероника Лапина и Вячеслав Початов. Это вторая инициатива коммунистов, которую утвердили в АКЗС.

Согласно принятым поправкам, теперь управление имущественных отношений края прежде, чем вносить изменения в план приватизации, должно будет уведомить об этом депутатов, а те в свою очередь — в течение 10 дней дать свои замечания и предложения.

По мнению Марии Прусаковой, таким образом заксобрание вернуло себе хотя бы часть полномочий по управлению имуществом края, которых само же себя лишило два года назад. Тогда, напомним, депутаты согласились с тем, что план приватизации ежегодно будут утверждать не они, как раньше, а правительство. Впрочем, тогда же они оставили за собой право контролировать процесс.

Депутат от «Справедливой России» Владислав Вакаев поддержал коллегу, сказав, что его партия — всегда «за» повышение статуса законодательного органа, который представляет интересы населения.

Представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань сообщила, что этот законопроект находится в русле сегодняшних взаимоотношений законодательной и исполнительной властей, которые корректируются в сторону более демократических.

Как рассказала Прусакова altapress.ru, это вторая инициатива КПРФ, которую поддержал весь депутатский корпус. Первая касалась вопроса казны края и носила технический характер. Большинство других предложений коммунистов отвергалось. Например, законопроект о возвращении прежней системы соцвыплат.