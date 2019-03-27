Алтайские фермеры предложили Томенко вспомнить законопроект, который продвигал Карлин

Алтайским законодателем стоит еще раз попытаться внести законопроект об особо значимых аграрных субъектах, который Госдума отклонила в 2015 году. С такой инициативой 25 марта во время встречи с губернатором Виктором Томенко выступил актив местных фермеров. По их мнению, документ можно отправить на второй заход.

Евгений Долгов,

руководитель фермерского хозяйства в Ребрихинском районе:

Александр Богданович (Карлин, — прим. ред.) когда-то активно продвигал этот законопроект на федеральном уровне. Теперь у нас есть новый губернатор со свежим взгляд. У Алтайского края сильная фракция в Госдуме, которая может помочь. Надо к этому вопросу возвращаться.

По словам фермеров, документу необходима новая доработка, после чего его можно вновь попробовать подать на рассмотрение в Москву.

Почему законопроект не приняли

Ввести в России статус особо значимых аграрных территорий экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин предложил еще в феврале 2008 года. А летом 2010 года этот термин впервые закрепили в нормативных документах.

Что бы закон давал алтайским аграриям поддержку региональных программ развития сельского хозяйства , в том числе программ развития молочного и мясного скотоводства ( субсидирование части затрат на реализацию молока и мяса);

в том числе программ развития молочного и мясного скотоводства субсидирование части затрат на реализацию молока и мяса); развитие внутрихозяйственных оросительных систем , в том числе субсидирование строительства и эксплуатации орошаемых участков;

в том числе субсидирование строительства и эксплуатации орошаемых участков; субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для молочного животноводства;

субсидирование части затрат на приобретение горюче-смазочного материалов;

восстановительные работы в лесозащитных полосах;

субсидирование части затрат на оформление земельных участков;

развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержку реализации инвестиционных проектов;

закупку в рамках установленных аграрным территориям квот сырья продовольствия по фиксированным ценам в порядке закупочных интервенций.

В 2014 году законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы. В итоге он смог пройти только так называемое «нулевое чтение» в общественной палате.

В ноябре 2015 году стало известно, что комитет Государственной Думы по аграрным вопросам вернул законопроект «Об особо значимых аграрных субъектах» обратно алтайским законодателям.

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Формальным поводом послужило отсутствие у документа заключения правительства России. Эксперты также отмечали, что против законопроекта выступал Минфин, не готовый выделять на развитие аграрных территорий дополнительные средства.

Кроме того, сами субъекты не смогли договориться, кого можно считать аграрным, а кого нет.