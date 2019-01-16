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Политика
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Алтайские коммунисты проведут митинг против повышения всего

20 января крайком КПРФ проведет митинг против решений власти, которые ухудшают жизнь граждан, в том числе против повышения тарифов, налогов и так далее, рассказал altapress.ru первый секретарь барнаульского горкома Анатолий Барсуков.

Митинг КПРФ. 7 ноября 2014 год, Барнаул.
Митинг КПРФ. 7 ноября 2014 год, Барнаул.

Митинг пройдет на площади Свободы, начало в 11.00.

Главный лозунг предстоящей акции — «Хватит грабить народ!» Митингующие будут выступать против политики федерального правительства. В частности, против повышения пенсионного возраста, роста тарифов, цен, налогов.

Кроме того, предполагается затронуть и тему повышения цен в общественном транспорте.

Коммунисты намерены собрать около 500 участников митинга. «А там как получится», — говорит Барсуков. По его словам, коммунисты начали раздавать приглашения.

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