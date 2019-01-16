Алтайские коммунисты проведут митинг против повышения всего

Митинг пройдет на площади Свободы, начало в 11.00.
Главный лозунг предстоящей акции — «Хватит грабить народ!» Митингующие будут выступать против политики федерального правительства. В частности, против повышения пенсионного возраста, роста тарифов, цен, налогов.
Кроме того, предполагается затронуть и тему повышения цен в общественном транспорте.
Коммунисты намерены собрать около 500 участников митинга. «А там как получится», — говорит Барсуков. По его словам, коммунисты начали раздавать приглашения.