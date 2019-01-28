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28 января
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Алтайские власти определили, как они станут открытыми и во сколько это обойдется

Власти края утвердили программу своей информационной открытости, где обозначено, что они для этого собираются делать и за какие деньги. Планируют разместить сотни квадратных метров публикаций о «социально значимых событиях», оформить трассовые модули, поддержать ИД «Регион» и провести социсследование об открытости власти. На все это планируют тратить около 200 млн в год.

За комментарии пользователей ответят СМИ.
За комментарии пользователей ответят СМИ.
Анна Зайкова

Официально программа называется «Информационное сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве РФ». Она рассчитана на 2019−2021 годы.

Ежегодно на ее реализацию планируют тратить по 202,3 млн ежегодно. Более половины расходов пойдут на содержание ИД «Регион» — государственного медаихолдинга, куда входят телеканал и радиостанция «Катунь 24», журнал «Местное самоуправление на Алтае», газета «Природа Алтая».

Зачем приняли программу?

В обосновании разработчики программы пишут, что будут делать больший акцент на работе в интернете, причем по разным направлениям.

1. Ускорить интернет-развитие муниципальных СМИ. Если раньше, говорится в программе, читатели «перетекали» в сеть «на краевом уровне», то сейчас тенденция перешла и на места: доступность интернета выросла, а газеты на четверть подорожали.

2. Усилить продвижение региона на межрегиональных и федеральных интернет-площадках. В программе подчеркивается, что власти края и ранее активно продвигали регион «на новый уровень международных и межрегиональных отношений» и формировали положительный имидж края. Теперь они планируют усилить это направление, «увеличив продвижение региона именно в официально зарегистрированных интернет-СМИ».

Также планируется активно размещать социальную рекламу «для выявления, акцентирования и решения социальных проблем».

«Эффективное решение проблемы обеспечения прав граждан в сфере информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества практически невозможно, если опираться только на сложившийся рыночный механизм отношений. Сложившейся региональной системе СМИ необходима поддержка со стороны государства», — говорится в программе.

На факультете журналистики АлтГУ презентовали новую студенческую газету &quot;Филькина грамота&quot;.
На факультете журналистики АлтГУ презентовали новую студенческую газету «Филькина грамота».
Анна Зайкова

Каких результатов хотят достичь?

  • Повышения информированности населения о деятельности органов госвласти края — до 74%.
  • Не менее 326 кв. метров — «социально значимых материалов» в печатных СМИ в год,
  • не менее 520 публикаций в сетевых изданиях и интернет-ресурсах,
  • не менее 8 760 часов телевизионного вещания в год,
  • не менее 245 выпусков печатных СМИ с официальными документами,
  • не менее 23% журналистов края, прошедших обучение.

Сколько планируют потратить?

  • На опубликование нормативных актов — по 48,5 млн рублей ежегодно.
  • На содержание ИД «Регион» — по 110,4 млн ежегодно (здесь — 12 выпусков «Природы Алтая», 8 — «Местное самоуправление на Алтае», 4 — «Алтай молодой», почти по 40 часов в неделю — радиовещания и 24-часовой формат вещания телеканала «Катунь- 24»).
  • На социальную рекламу — по 100 тысяч в год (на 2 проекта ежегодно).
  • На проведение социсследования об уровне информационной открытости органов госвласти — по 50 тысяч рублей ежегодно.
  • На обучение журналистов — по 150 тысяч ежегодно, каждый год будут проводить по 2 семинара стоимостью 45 тысяч рублей каждый, в год намерены обучать по 80 человек.
  • На издание отраслевого журнала «Формат» — по 60 тысяч рублей ежегодно.
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