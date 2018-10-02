Алтайский депутат Госдумы возмутился идеей разрешить ночную торговлю пивом в баночках

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что инициатива по продаже в ночное время легкоалкогольных напитков в алюминиевых банках не должна получить поддержки.
Что предложили в Минпромторге?
Минпромторг разработал законопроект, призванный поддержать российских производителей алюминия, попавших под санкции США. Ведомство предлагает повысить спрос на алюминий с помощью упрощения регулирования продажи алкогольной продукции в алюминиевых банках.
Документ предусматривает внесение поправок в федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Повысить спрос авторы законопроекта предлагают расширением продажи ряда легкоалкогольных напитков (пива, пивных напитков, сидра, медовухи) в ночное время, когда продажа остальной алкогольной продукции запрещена.
Сейчас закон запрещает продажу алкоголя с 23:00 до 08:00 по местному времени во всех регионах. Кроме того, продажа этих напитков может быть разрешена в нестационарных торговых объектах (ларьках).
Что считает депутат?
Между тем, Николай Герасименко напомнил, что в свое время запрещали в ночное время продажу алкоголя, чтобы не провоцировать преступления, убийства, драки, ДТП, где причиной является прежде всего употребление спиртного.
Николай Герасимено,
депутат Государственной Думы РФ:
Мы все знаем, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена очень серьезная задача по увеличению продолжительности жизни россиян — к 2024 году нужно достичь 78 лет и к 2030 году — 80 лет. По смертности от алкоголя наша страна занимает третье место в мире после Китая и Индии, при том, что там в десятки раз больше население. Огромная проблема — смертность молодежи и граждан трудоспособного возраста, где практически половина смертей связана с употреблением алкоголя.
Я думаю, эта инициатива не должна получить поддержки. В крайнем случае, комитет по охране здоровья и, уверен, Минздрав, выступят категорически против такого решения проблемы. Если бороться с алкоголем, то нужно это делать серьезно. И если выполнять указ президента, то правительство должно выступать одной командой.
Мысль Герасименко — такое решение может иметь намного больше негативных, чем позитивных последствий.