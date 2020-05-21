Алтайский губернатор Виктор Томенко снял защитную маску и обратился к подчиненным

21 мая спустя больше двух месяцев перерыва в Алтайском крае возобновились заседания правительства. Губернатор Виктор Томенко на этот раз был в медицинской маске , как и все подчиненные. По завершению он первым ее снял и сделал несколько заявлений.

Глава региона вновь затронул тему сокращения расходов. Дело в том, что по итогам первого квартала доходная часть консолидированного бюджета края находилась в положительных значениях.

Но кризисный апрель внес свои коррективы: бюджетные доходы из-за пандемии и экономического кризиса по сравнению с прошлым годом снизились сразу на 4%.

В сложившихся условиях Виктор Томенко призвал своих подчиненных по каждому ведомству внимательнее присмотреться к статьям расходов и по возможности их сократить, отложив на конец года или на более поздние сроки.

Второй посыл губернатора был связан с реализацией госпрограмм и национальных проектов. Виктор Томенко еще раз подчеркнул, что их реализация в приоритете.

Данил Ситников. altairegion22.ru

Ранее о непростой ситуации докладывал министр финансов края Данил Ситников. Он отметил, что даже в сложившихся условиях регион сохранит все социальные выплаты, меры по предотвращению экономического кризиса и профилактике распространения коронавируса.

В перечне обязательных значатся объекты, строительство которых ведется в рамках нацпроектов и госпрограмм.

Чем будут пополнять бюджет

Что касается пополнения краевого бюджета, то власти рассчитывают на федеральную помощь.

Правительство страны приняло решение о распределении дополнительных 200 млрд рублей среди российских регионов. Деньги пойдут на компенсацию выпадающих доходов.

Документ по выделению первого транша в размере 100 млрд рублей должны принять в Москве в ближайшие дни.