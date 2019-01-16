Алтайский край может стать пилотным в цифровизации сельского хозяйства

Для успешного достижения поставленных целей в крае потребуется решить три задачи: развитие инфраструктуры, подготовка кадров, а также обеспечение современной техникой, которая может использовать цифровые технологии.
Томенко привел несколько примеров применения цифровых технологий в АПК края.
Так, по его словам, с 2017 года в крае мониторят использование пахотных земель на платформе «РусГИС» компании «Ростелеком». На электронном учете находится более 94% пашни региона — свыше 140 тысяч участков с информацией о культурах и пользователях. Систему используют более 2,5 тысяч сельхозпредприятий.
В хозяйстве «Родинский» (принадлежит «КДВ») благодаря применению спутниковой навигация техники, элементов точного земледелия и собственным метеостанциям за 4 года урожайность сельхозкультур возросла в три раза, а расход ГСМ сократился на четверть.
В «Агрофирме «Урожай» Зонального района за счет внедрения отдельных элементов системы точного земледелия за последнее пятилетие урожайность озимых возросла на 25%, превысив 54 центнера с гектара.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Космический мониторинг полей, дистанционно управляемые тракторы и комбайны, системы точного земледелия — это не перспективы отдаленного будущего, а уже сегодняшний день аграрного комплекса края. В настоящее время в сельском хозяйстве Алтайского края передовыми цифровыми технологиями охвачено более 660 тысяч гектаров пашни, что составляет примерно 10% ее общей площади.
Томенко сообщил, что Алтайском государственном аграрном университете будет создан центр компетенции по цифровизации сельского хозяйства.
Добавим, что ранее эксперты называли несколько серьезных препятствий к развитию цифровых технологий на селе. В их числе: откровенно слабые технические возможности на значительной части территории края, отсутствие воли и желания у руководителей многих хозяйств, долгий срок окупаемости таких инвестиций, наличие большого числа мелких хозяйств в регионе.