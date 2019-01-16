Алтайский край может стать пилотным в цифровизации сельского хозяйства

Алтайский край готов первым реализовать пилотный проект по цифровой трансформации сельского хозяйства, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Гайдаровском форуме 16 января. Результаты затем могут стать основой для федерального проекта, сообщает пресс-служба правительства края.

Для успешного достижения поставленных целей в крае потребуется решить три задачи: развитие инфраструктуры, подготовка кадров, а также обеспечение современной техникой, которая может использовать цифровые технологии.

Томенко привел несколько примеров применения цифровых технологий в АПК края.

Так, по его словам, с 2017 года в крае мониторят использование пахотных земель на платформе «РусГИС» компании «Ростелеком». На электронном учете находится более 94% пашни региона — свыше 140 тысяч участков с информацией о культурах и пользователях. Систему используют более 2,5 тысяч сельхозпредприятий.

В хозяйстве «Родинский» (принадлежит «КДВ») благодаря применению спутниковой навигация техники, элементов точного земледелия и собственным метеостанциям за 4 года урожайность сельхозкультур возросла в три раза, а расход ГСМ сократился на четверть.

В «Агрофирме «Урожай» Зонального района за счет внедрения отдельных элементов системы точного земледелия за последнее пятилетие урожайность озимых возросла на 25%, превысив 54 центнера с гектара.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Космический мониторинг полей, дистанционно управляемые тракторы и комбайны, системы точного земледелия — это не перспективы отдаленного будущего, а уже сегодняшний день аграрного комплекса края. В настоящее время в сельском хозяйстве Алтайского края передовыми цифровыми технологиями охвачено более 660 тысяч гектаров пашни, что составляет примерно 10% ее общей площади.

Томенко сообщил, что Алтайском государственном аграрном университете будет создан центр компетенции по цифровизации сельского хозяйства.

Добавим, что ранее эксперты называли несколько серьезных препятствий к развитию цифровых технологий на селе. В их числе: откровенно слабые технические возможности на значительной части территории края, отсутствие воли и желания у руководителей многих хозяйств, долгий срок окупаемости таких инвестиций, наличие большого числа мелких хозяйств в регионе.