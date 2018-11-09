Алтайский край вошел в число лидеров по самым крупным акциям протеста

Алтайский край вошел в топ-10 регионов по числу протестов, в которых приняло участие более 1 тыс. человек. Исследование протестной деятельности в России провел Центр экономических и политических реформ (Москва).

Исследователи констатировали: во втором и третьем кварталах 2018 года число акций протеста резко выросло. Например, в июле-сентябре — в три раза больше, чем в январе-марте. Причина очевидна: после выборов президента в марте правительство дало старт ряду экономических и социальных реформ, которые вызвали отторжение у населения. В первую очередь — повышение пенсионного возраста. Этой теме была посвящена почти половина акций протеста в стране.

Алтайский край вошел в число лидеров по масштабности акций протеста наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Челябинской, Новосибирской областями и несколькими другими регионами.

Мы также вошли в число регионов, где прошло больше всего акций против пенсионной реформы. Наиболее активным организатором выступала КПРФ. Исследователи отметили, что лозунги против президента или премьер-министра, обычно характерные для митингов несистемной оппозиции, в случае с акциями против увеличения пенсионного возраста звучали и на мероприятиях парламентских партий. В том числе в Алтайском крае.

Если говорить в целом о России, то лидером по протестам стал Санкт-Петербург.