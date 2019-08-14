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Политика

Ангела Меркель намерена оставить политику, «поспать и пойти в оперу»

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года, пишут «Известия».

Ангела Меркель.
Ангела Меркель.
kremlin.ru

Полномочия Меркель на посту канцлера ФРГ истекают в 2021 году. Бундесканцлер подчеркнула, что после окончания срока не планирует продолжать активную политическую жизнь ни в ФРГ, ни в Евросоюзе, где «все посты уже только что были распределены», пишет ТАСС.

На вопрос о планах после ухода с поста Меркель ответила, что хотела бы отдохнуть. «Я бы постаралась немного поспать. Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем или друзьями», — сказала она.

Когда канцлера спросили, что дети должны прочитать о ней в учебниках истории через 50 лет, Меркель ответила: «Она старалась».

Между тем, в Германии задумались о досрочной отставке Меркель в связи с возможными проблемами у канцлера со здоровьем — ранее трижды на публике ее охватывали приступы дрожи, из-за которых пришлось менять протоколы официальных мероприятий.

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