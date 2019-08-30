Барнаульские депутаты отказались «сдавать» коллег-нарушителей и закрыли от публики сессию

Депутаты Барнаульской гордумы большинством голосов проголосовали против досрочного прекращения полномочий трех коллег, допустивших неточности при подаче деклараций за 2017 год. Это сделано, несмотря на то, что суд признал незаконным бездействие гордумы, не прекратившей полномочия этих народных избранников. А вот о том, какие меры ответственности применить к коллегам, Дума обсудила в закрытом режиме.

Их было 14

Изначально факты подачи недостоверных сведений в декларациях о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера выявлены у 14 депутатов гордумы. Законы для таких случаев на тот момент предусматривали только один сценарий: прекращение полномочий.

27 марта Центральный райсуд (а 31 июля еще и Алтайский краевой) признал незаконным бездействие гордумы, не принявшей решения о досрочном прекращении полномочий — но только пяти городских «думцев» — Егора Банщикова, Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына, Алексея Меркулова и Марата Жумадилова.

Из них двое (Банщиков и Жумадилов) депутатами уже не являются, среди нарушителей остались только единороссы, включая руководителя фракции «ЕР» Вячеслава Перерядова. С чем связано то, что претензии были сняты к большинству других депутатов-нарушителей, никто не разъяснил. Предположительно — их нарушения не были существенными.

Проголосовали против

По словам Ивана Огнева, председателя комитета по законности и местному самоуправлению, суд также возложил на гордуму обязанность на ближайшей сессии со дня вступления решения суда в силу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов-нарушителей.

В повестку дня заседания БГД 30 августа вопрос включили. Голосование прошло. 31 депутат проголосовали против прекращения полномочий, двое воздержались.

Вячеслав Перерядов. Altapress.ru

Нормы изменились

Огнев пояснил, что летом приняты изменения в федеральные законы, которые уже не предусматривают такой жесткой меры наказания как досрочное прекращение полномочий депутата за несущественные искажения в декларациях. Лишение мандата возможно, но как крайняя мера.

Чтобы эти законы можно было применить к городским депутатам, сначала нужно поправить краевой закон. Затем — внести изменения в решение гордумы. Поправки в краевой закон не приняты — они рассмотрены АКЗС только в первом чтении 29 августа. Соответственно, нет и нормативного акта в городе.

Но по плану в сентябре поправки в краевой закон примут, сообщил Иван Огнев. При этом возникает вопрос: могут ли они повлиять на правовую оценку нарушений, совершенных в начале 2019 года при подаче деклараций за 2017 год, по которым уже вынесено вступившее в силу решение суда?

Против были только коммунисты

Здесь Огнев привел любопытные разъяснения Алтайского краевого суда. Там полагают, что изменения на федеральном уровне не могут повлечь отмену решения Центрального районного и Алтайского краевого судов.

Однако они могут быть учтены при рассмотрении вопроса о прекращении полномочий депутатов во исполнение решения суда. Что означает «могут быть учтены»?

Возможно, именно этим «учетом» и объясняется почти единогласное голосование депутатов против прекращения полномочий единороссов Перерядова, Лисицына и Меркулова. Не поддержали коллег только члены фракции КПРФ.

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

В закрытом режиме

Иван Огнев отметил «публичность и открытость всех процедур, связанных с рассмотрением вопросов о применении к депутату мер ответственности».

Однако решение о том, какие меры ответственности применить к нарушителям, депутаты единогласно решили обсудить в закрытом от всех посторонних режиме — в зале заседаний остался только прокурора Барнаула, подававший административный иск в суд. Сослался депутат на закон «О защите персональных данных».

Какая ответственность возможна? По новым правилам, при несущественных нарушениях депутату можно вынести предупреждение, лишить его должности (например, руководителя фракции) или, скажем, освободить от оплачиваемого поста. Критерии «несущественности» в дальнейшем пропишут в регламенте БГД.

Очевидно, разрешится скандал с неточными декларациями барнаульских депутатов только ближе к зиме.